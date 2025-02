Cláudio Castro é reprovado por 48% e aprovado por 42%, diz pesquisa Genial/Quaest

O governador Cláudio Castro (PL) é aprovado por 42% dos eleitores do Rio de Janeiro e reprovado por 48%, de acordo com a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 27. O levantamento aponta que 10% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar sobre a gestão do governador.

Na avaliação do governo, 24% dos fluminenses classificam o trabalho como positivo, enquanto 35% consideram a administração regular. Já 31% avaliam a gestão de forma negativa, e 10% não souberam responder.

Os serviços públicos com pior avaliação são segurança (59%), saúde (46%) e transporte público (40%). A capacidade de atrair empresas foi o serviço que teve a melhor avaliação positiva, para 30% dos entrevistados.

A pesquisa também constatou que 62% dos fluminenses consideram que o Rio está pior do que outros estados, e 81% acreditam que o estado está parado ou piorando.

A avaliação negativa lidera em praticamente todos os recortes demográficos. O único grupo em que Castro vê um empata é entre os evangélicos, onde 25% avaliam a gestão de forma positiva e 25% de forma negativa.

Eleições 2026

A pesquisa também revela que 52% dos eleitores acreditam que Castro não merece eleger um sucessor, enquanto 39% acham que sim. Outros 9% não souberam ou não quiseram opinar.

Na corrida para o governo do Rio de Janeiro em 2026, o nome mais bem posicionado é o do prefeito Eduardo Paes (PSD), com 29% das intenções de voto.

Entre os adversários, Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 20%, seguido por Benedita da Silva (PT), com 7%, Washington Reis (MDB), com 5%, Rodrigo Bacellar (União Brasil), com 2%, e Monica Benicio (PSOL), que soma 1%. O percentual de indecisos chega a 12%, enquanto 24% afirmam que votariam em branco, nulo ou não votariam.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 19 e 23 de fevereiro, com 1.404 entrevistas presenciais no estado do Rio de Janeiro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.