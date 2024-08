O atual prefeito e candidato à reeleição, João Campos (PSB), lidera a disputa pela prefeitura em Recife com 71,6% das intenções de voto no 1ª turno, segundo a pesquisa Futura Inteligência, encomendada pela empresa 100% Cidades, divulgada nesta segunda-feira, 19.

Todos os adversários somados não chegam a um terço das intenções de voto do atual mandatário. O candidato mais bem colocado numericamente é o ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL), com 11%, empatado tecnicamente na segunda posição com Daniel Coelho (PSD), que aparece com 5,3%. Na sequência, Dani Portela (PSOL) tem 2,6% e Técio Teles (NOVO) aparece com 0,7%. Brancos e nulos somam 4% e os indecisos chegam a 4,8%.

Pesquisa para prefeito no Recife

João Campos (PSB) - 71,6%

- 71,6% Gilson Machado (PL) - 11%

- 11% Daniel Coelho (PSD) - 5,3%

- 5,3% Dani Portela (PSOL) - 2,6%

- 2,6% Técio Teles (NOVO) - 0,7%

- 0,7% Ninguém/Branco/Nulo - 4,0%

- 4,0% NS/NR/Indeciso - 4,8%

Segundo turno

As projeções de segundo turno também mostram João Campos com uma boa vantagem sobre seus principais concorrentes. Em uma disputa com Gilson Machado, o candidato do PSB vence por 77,2% a 16,2%. E na simulação contra Daniel Coelho, o atual prefeito lidera por 76,4% a 14,8%.

Cenário 1: 2º turno entre João Campos e Gilson Machado

João Campos - 77,2%

- 77,2% Gilson Machado - 16,2%

- 16,2% Ninguém/Branco/Nulo - 3,7%

- 3,7% NS/NR/Indeciso - 2,9%

Cenário 2: 2º turno entre João Campos e Daniel Coelho

João Campos - 76,4%

- 76,4% Daniel Coelho - 14,8%

- 14,8% Ninguém/Branco/Nulo - 6,0%

- 6,0% NS/NR/Indeciso - 2,8%

A pesquisa foi registrada no TSE como PE-00582/2024 e realizou 800 entrevistas entre os dias 10 e 13 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.