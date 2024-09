Que horas sai o cartão de resposta do CNU? Veja horário e como acessar

O governo vai liberar nesta terça-feira, 10, a consulta ao cartão de resposta das provas objetivas do Concurso Nacional Unificado (CNU). Cerca de um milhão de candidatos poderão acessar o material na área do candidato, mesma página onde foi realizada a inscrição para o certame.

De acordo com o edital, a partir das 10h o material estará disponível para todos os candidatos que realizaram o concurso. A etapa ajudará quem não anotou suas respostas para conferir seus acertos no gabarito oficial.

O maior certame já realizado no Brasil conta com a oferta de 6.640 vagas em 21 órgãos federais. O governo elaborou 36 versões diferentes das provas, cujos gabaritos preliminares foram divulgados no fim de agosto.

Segundo o governo, o processo de digitalização dos cartões de resposta começou na primeira semana de setembro, na sede da Cesgranrio, com o término da logística reversa que concluiu o recolhimento de 100% dos cartões, além de provas e materiais administrativos utilizados durante a aplicação do CNU. A digitalização garante que todos os registros serão preservados de forma adequada e que o acesso às informações estará assegurado.

Que horas o cartão resposta do CNU será liberado?

Segundo o governo, os cartões podem ser acessados a partir das 10h.

Como acessar o cartão de resposta do CNU?

Para acessar o cartão de resposta, os candidatos precisam fazer login no portal gov.br e acessar a área do candidato, mesma página onde foi realizada a inscrição do certame

Quando as notas finais do CNU serão divulgadas?

Segundo o edital, as notas finais serão divulgadas no dia 8 de outubro.

Quando sai o resultado do CNU?

Conforme o cronograma do concurso, o resultado oficial será anunciado em 21 de novembro.

Confira abaixo o cronograma do CNU

8 de outubro - Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva;

8 e 9 de outubro - Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva;

8 de outubro - Convocação para o envio de títulos;

9 e 10 de outubro - Envio dos títulos;

17 de outubro - Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva;

17 de outubro - Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai);

17 a 25 de outubro - Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência, para verificar se efetivamente se trata de pessoas com deficiência;

2 e 3 de novembro - Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros;

2 e 3 de novembro - Procedimento de confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas;

4 de novembro - Resultado preliminar da avaliação de títulos;

4 e 5 de novembro - Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos;

13 de novembro - Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência;

13 e 14 de novembro - Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência;

19 de novembro - Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos;

21 de novembro - Previsão de divulgação dos resultados finais;

Janeiro 2025 - Início da convocação para posse e cursos de formação.