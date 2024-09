Cartão de resposta do CNU será liberado nesta terça-feira; veja cronograma completo do concurso

O governo vai liberar nesta terça-feira, 10, a consulta ao cartão de resposta das provas objetivas do Concurso Nacional Unificado (CNU). Assim, quem não anotou suas respostas poderá ter acesso ao cartão e conferir seus acertos no gabarito oficial. [/grifar

A regra geral é que o candidato precisa alcançar ao menos 40% dos pontos das provas objetivas - somando os acertos nas questões de conhecimento geral (prova da manhã) e os acertos, com o peso relativo, nas questões específicas (prova da tarde), considerando

as regras da Nota Final Ponderada (NFP).

Mas, quando há prova de títulos, a conta muda um pouco. E lembre-se: como os candidatos puderam concorrer a vários cargos, vale a pena estimar a nota para todos eles para saber suas chances de ser aprovado.

No caso dos candidatos do Bloco 8, basta ter acertado 18 das 60 questões para não ser eliminado.

Questão discursiva e redação

Vale lembrar que esta nota de corte é para o candidato não ser desclassificado. Além disso, segundo o Ministério da Gestão e Inovação (MGI), pasta responsável pelo concurso, só serão corrigidas as redações (Bloco 8) e questões discursivas/dissertações (blocos 1 a 7) dos candidatos que estiverem classificados em até nove vezes o número de vagas para cada cargo. E os candidatos não podem tirar zero na questão discursiva ou na redação.

Segundo explicou Pedro Assumpção Alves, assessor do Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) do MGI e membro do Grupo Técnico Operacional do CNU, a grosso modo, serão corrigidas as provas de cerca dos 10% melhores de cada bloco.

Entenda a Nota Final Ponderada

Para os cargos de nível superior, a nota final ponderada (NFP) será a seguinte soma:

Nota da prova de conhecimentos gerais+ Nota da prova conhecimentos específicos + Nota da prova de discursiva + Nota da prova de títulos (quando houver).

Eixos temáticos

A nota final da prova de conhecimentos específicos será feita a partir da soma dos acertos em cada eixo multiplicado pelo peso deste eixo. Será, assim, a seguinte soma:

Número de acertos no eixo temático 1 X peso do eixo temático 1

Número de acertos no eixo temático 2 X peso do eixo temático 2

Número de acertos no eixo temático 3 X peso do eixo temático 3

Exemplos

Por exemplo, no Bloco 4 - Trabalho e Saúde do Servidor, os cinco eixos temáticos são:

Gestão governamental;

Políticas públicas;

Sociologia e psicologia;

Segurança e saúde do trabalhador;

Direito do trabalho;

Para o cargo de auditor-fiscal do trabalho, lotado no Ministério do Trabalho, [grifar]um dos com maior número de inscritos, as questões dos eixos 4 e 5, ou seja, segurança e saúde do trabalhador e direito do trabalho, têm peso 3. E as questões do eixo 3 (sociologia e psicologia) têm peso 2. As demais, peso 1.

Neste mesmo bloco 4, para o cargo de analista técnico de políticas sociais, lotado no Ministério da Gestão, também muito procurado pelos candidatos, o eixo temático 1 (gestão governamental), tem peso 4, muito maior. E o eixo temático 2 (políticas públicas), peso 3. Os demais eixos, peso 1.

Prova de títulos

Alguns cargos oferecidos pelo Concurso Nacional Unificado (CNU) contam com prova de títulos, o que pode ser uma boa oportunidade para o candidato aumentar sua nota e ter mais chances de conquistar uma vaga como servidor público. Isso vale inclusive para algumas vagas do Bloco 8 - Nível Intermediário.

A prova de títulos é uma etapa classificatória — mas não eliminatória — em que os candidatos que passaram nas outras fases devem encaminhar documentos que comprovem cursos, pós graduações, ou até experiências profissionais na área.

Ela pode valer 5% ou 10% do total da nota final, dependendo do órgão e cargo da vaga. E a vantagem é que o candidato com mais títulos pode acabar ficando na frente de quem não possui o mesmo nível de experiência ou formação.

Há títulos acadêmicos — pós-graduação, mestrado e doutorado — e os de experiência profissional, ou seja, que comprove que aquele candidato tem algum tempo na prestação de serviço específico cobrado por aquele cargo. Via de regra, a fórmula prevê que, a cada ano trabalhado, o candidato tem 0,5 de pontos, até o máximo de 20 anos.

Essa experiência conta pontos não só se for na administração pública, mas pode ser também na iniciativa privada, como previsto em alguns cargos. Foi uma forma que o governo encontrou de trazer para o serviço público profissionais já com alguma experiência.

Também contam títulos a produção acadêmica, técnica e cultural, e qualquer tipo de atividades comprovadas, como participação em palestras, artigos e livros publicados, produção de relatórios técnicos e até a organização de shows. O candidato pode conferir os detalhes no

edital de seu bloco temático.

Confira abaixo o cronograma do CNU

8 de outubro - Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva;

8 e 9 de outubro - Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva;

8 de outubro - Convocação para o envio de títulos;

9 e 10 de outubro - Envio dos títulos;

17 de outubro - Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva;

17 de outubro - Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai);

17 a 25 de outubro - Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência, para verificar se efetivamente se trata de pessoas com deficiência;

2 e 3 de novembro - Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros;

2 e 3 de novembro - Procedimento de confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas;

4 de novembro - Resultado preliminar da avaliação de títulos;

4 e 5 de novembro - Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos;

13 de novembro - Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência;

13 e 14 de novembro - Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência;

19 de novembro - Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos;

21 de novembro - Previsão de divulgação dos resultados finais;

Janeiro 2025 - Início da convocação para posse e cursos de formação.