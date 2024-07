Grupo de turistas entra em caverna somente com celulares e desaparece em Goiás

Um grupo de turistas desapareceu na tarde de domingo, 30, em uma caverna situada no Parque Estadual da Terra Ronca, no município goiano de Posse. Os quatro homens entraram na caverna por volta das 14h e estavam usando apenas as lanternas dos telefones celulares para iluminação. Eles não contavam com a presença de um guia local.

O Corpo de Bombeiros de Goiás faz buscas pelos desaparecidos. A corporação foi acionada por uma acompanhante do grupo. Ela pediu ajuda aos militares após o grupo não ter retornado ao ponto de partida no fim do dia.

As buscas começaram ainda no domingo. "Uma equipe composta por bombeiros, auxiliados por guias locais, realizou buscas intensivas na caverna e nas áreas adjacentes até a meia-noite, sem sucesso. As operações foram retomadas às 5h da manhã desta segunda-feira, 1º, utilizando drones para varreduras aéreas", informaram os bombeiros.