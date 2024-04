Onda de calor: temperaturas podem ficar 5ªC acima da média em seis estados do Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado, 27, um alerta de perigo para altas temperaturas em algumas regiões do Mato Grosso (MT), Goiás (GO), Minas Gerais (MG), São Paulo (SP) e Paraná (PR) e para todo o estado do Mato Grosso do Sul (MS).

Nesses locais, a previsão é de que as temperaturas fiquem 5ºC acima da média entre os dias 27 de abril e 1º de maio. Só neste final de semana, as temperaturas podem ficar acima dos 30ºC em quase todas as capitais brasileiras, segundo o Inmet.

Essa onda de calor é consequência da presença de uma área de alta pressão, que funciona como uma barreira atmosférica conhecida como bloqueio, como explica o Climatempo. O fenômeno impede a chegada de frentes frias na região do Centro-Oeste, resultando na permanência de um ar seco e quente e, consequentemente, no aumento das temperaturas nos próximos dias.

Áreas com alerta de perigo