Quando saem as próximas pesquisas do segundo turno para prefeito de SP? Confira a lista

Quatro pesquisas eleitorais sobre o segundo turno das eleições para prefeito de São Paulo estão previstas para serem divulgadas entre esta terça-feira, 15, e sábado, 19. As informações constam em plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral. O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução nº 23.676/2021.

Os institutos Quaest e Futura Inteligência/100% Cidades divulgam suas primeiras análises após o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) passarem para o segundo turno no último dia 6 de outubro.

Já o Datafolha e o Paraná Pesquisas realizam a segunda rodada nesta semana.

Confira as pesquisas de 15 a 19 de outubro previstas em SP:

Resumo das pesquisas divulgadas em SP: