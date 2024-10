PT confirma apoio a Hugo Motta para presidência da Câmara, consolidando favoritismo do deputado

A decisão do PT de apoiar Hugo Motta (Republicanos-PB) na corrida pela presidência da Câmara dos Deputados fortalece a posição do deputado como o principal favorito para suceder Arthur Lira (PP-AL) no comando da Casa. Com o respaldo do PT, Motta passa a contar com o apoio formal de um bloco político robusto, que inclui PP, MDB, PL e Podemos, aumentando significativamente sua base de sustentação.

A definição do PT representa uma derrota para os candidatos Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Antônio Brito (PSD-BA), que buscavam uma aliança com partidos governistas e estavam dispostos a oferecer ao PT a primeira vice-presidência da Câmara para conquistar apoio. Apesar dessa proposta, boa parte da bancada petista demonstrou dúvidas quanto à viabilidade dessa aliança e questionou a capacidade do bloco formado por Elmar e Brito em isolar o PL na disputa.

PL e MDB formalizam apoio a Hugo Motta

O anúncio de apoio do PL veio logo após a oficialização do apoio do MDB a Motta. Altineu Côrtes (PL-RJ), líder do partido na Câmara, formalizou a adesão da legenda na noite desta quarta-feira, destacando que a maioria dos parlamentares da bancada decidiu apoiar Motta como sucessor de Lira. Com isso, o PL desiste de lançar um candidato próprio, consolidando o bloco em torno do nome do deputado do Republicanos.

A formalização do apoio do PL ocorre em um contexto de tramitação de pautas importantes, como o projeto de anistia, prioridade para a bancada. Côrtes enfatizou que o projeto seguirá avançando na comissão especial e que não deve ser tratado como uma questão partidária. O apoio à candidatura de Motta está vinculado a uma estratégia mais ampla de articulação no Congresso.

Com o apoio de partidos expressivos, Hugo Motta fortalece sua base para a disputa, com a articulação de um bloco sólido e alinhado em torno de uma agenda consensual, o que amplia suas chances de suceder Arthur Lira na presidência da Câmara.