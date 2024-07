Inmet prevê chuva no RJ, SP, litoral do Nordeste e em capitais do Norte, veja previsão desta quinta

Pancadas de chuva e trovoadas isoladas irão atingir boa parte dos estados do Amazonas, Roraima, Amapá e Pará nesta quinta-feira, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além disso, o instituto aponta que o litoral nordestino e as capitais do Rio de Janeiro e de São Paulo podem sofrer com chuvas isoladas durante o dia.

No Norte, o Inmet havia emitido um alerta de "Perigo Potencial" para chuvas intensas na região para ontem, com incidência em Roraima e áreas do Pará e do Amazonas.

Este aviso sinaliza que as chuvas podem ser de até 50 mm/dia e com ventos intensos (40-60 km/h). Apesar do alerta não perdurar nesta quinta-feira, as chuvas devem prosseguir na região.

Nas capitais Manaus, Boa Vista e Macapá, a expectativa é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia. Para Belém, a previsão é de chuvas a partir da tarde, com máxima de 35°C e mínima de 24°C. Em Manaus, a máxima é de 33°C e mínima de 23°C.

Para o Sudeste, a previsão é de chuva isolada para partes do RJ e SP, incluindo as capitais. Em Minas Gerais, não há expectativa de chuva, com a máxima em Belo Horizonte chegando a 26°C e mínima de 12°C. Na capital carioca, os termômetros marcam máxima de 27°C e mínima de 18°C. Em São Paulo, máxima de 26°C e mínima de 13°C.

No Nordeste, a maior parte das capitais da região deve sofrer com chuvas isoladas nesta quinta-feira, aponta o instituto. Em Salvador e Recife, a expectativa é de precipitação durante todo o dia, com mínimas de 19°C e 23°C, respectivamente.

Em Fortaleza, o Inmet calcula a possibilidade de chuvas somente para a parte da manhã, com máxima de 30°C e 23°C.

Para o Sul e o Centro-Oeste a previsão do instituo é de uma quinta-feira sem chuvas. Em Porto Alegre, a máxima é de 19°C e mínima de 12°C. Para Goiânia, os termômetros marcam máxima de 30°C e mínima de 14°C.