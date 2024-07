Bolsa Família paga hoje para quem tem NIS final 1

A Caixa Econômica Federal realiza hoje, 18 de julho, o pagamento do Bolsa Família para beneficiários com NIS final 1. Este pagamento segue o calendário estabelecido pelo Ministério da Cidadania para o mês de julho.

Segundo o ministério, o Bolsa Família vai beneficiar milhões de famílias em todo o Brasil, proporcionando suporte financeiro essencial para aqueles em situação de vulnerabilidade. Os pagamentos são realizados de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Calendário de pagamento do Bolsa Família em julho

NIS Final Data de Pagamento 1 18/07/2024 2 19/07/2024 3 22/07/2024 4 23/07/2024 5 24/07/2024 6 25/07/2024 7 26/07/2024 8 29/07/2024 9 30/07/2024 0 31/07/2024

Os beneficiários podem consultar o valor do benefício e as datas de pagamento no aplicativo Caixa Tem ou nas agências da Caixa. Além disso, é possível obter informações pelo telefone 111.

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que visa combater a pobreza e a desigualdade social no Brasil. Ele atende famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, garantindo um complemento de renda.