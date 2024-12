Prefeito de BH, Fuad Noman vai para a UTI após apresentar sangramento intestinal secundário

Após ter sido internado na última quinta-feira, 19, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), foi transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) devido a um sangramento intestinal secundário. A internação inicial ocorreu por conta de um quadro de diarreia e desidratação, atribuídos ao uso de anticoagulantes orais.

Segundo boletim médico, Fuad encontra-se com quadro estável e a transferência para a UTI foi preventiva. “Para esclarecimento do quadro que motivou a internação e medidas iniciais, o paciente está sendo monitorado na Unidade de Terapia Intensiva. Houve estabilização no período noturno, sem novos sangramentos. Esclarecemos que o paciente não está utilizando medicamentos ou equipamentos de suporte à vida”, informou a equipe médica.

Esta é a terceira internação do prefeito em menos de um mês. No último domingo, Fuad recebeu alta após permanecer uma semana hospitalizado devido a uma pneumonia associada à sinusite. Há três semanas, foi internado para tratar uma neuropatia, consequência de dores intensas relacionadas a um câncer já curado.

Em julho deste ano, durante a pré-campanha, o prefeito anunciou que estava em tratamento contra um linfoma abdominal. Apesar das quimioterapias realizadas durante o período eleitoral, Fuad comemorou a remissão total da doença antes do pleito. As dores nas pernas relatadas recentemente, segundo seus médicos, são consequências de um tratamento bem-sucedido.

Ausência em diplomação

Na última quarta-feira, Fuad não compareceu à diplomação dos eleitos para a Câmara Municipal e Prefeitura de Belo Horizonte. Sua ausência foi justificada por uma falha na voz, reflexo dos tratamentos recentes. O prefeito foi representado pelo procurador-geral do município, Hércules Guerra.

Nas redes sociais, Fuad lamentou a ausência na cerimônia e deixou uma mensagem de gratidão aos eleitores: “Não pude estar presente na cerimônia de ontem, como gostaria, mas sigo trabalhando e me recuperando bem para começarmos 2025 com muita energia e disposição. Vamos em frente”, escreveu.

O prefeito destacou ainda o comprometimento com sua recuperação para retomar suas atividades com vigor.