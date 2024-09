Uma pesquisa realizada pela empresa 100% Cidades, em parceria com o instituto Futura Inteligência, divulgada nesta quarta-feira, 11, revela que o atual vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), lidera a disputa pela prefeitura da capital paranaense, com 33,4% das intenções de voto. O deputado federal Luciano Ducci (PSB) aparece em segundo lugar, com 17,8%.

Na sequência, o deputado estadual Ney Leprevost (UNIÃO) soma 10,7% das intenções de voto. O ex-governador Roberto Requião (Mobiliza) e a jornalista Cristina Graeml (PMB) aparecem tecnicamente empatados, com 9,4% e 4,8%, respectivamente. A pesquisa tem margem de erro de 3,5 pontos percentuais, o que indica um empate técnico para o terceiro lugar entre os três.

Pesquisa para prefeito de Curitiba:

Eduardo Pimentel (PSD): 33,4%

Luciano Ducci (PSB): 17,8%

Ney Leprevost (União Brasil): 10,7%

Roberto Requião (Mobiliza): 9,4%

Cristina Graeml (PMB): 4,8%

Maria Victoria (PP): 2,7%

Luizão Goulart (Solidariedade): 2,3%

Professora Andrea Caldas (PSOL): 1,0%

Felipe Bombardelli (PCO): 0,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,2%

NS/NR/Indeciso: 11,9%

Pesquisa espontânea

Eduardo Pimentel: 29,7%

Luciano Ducci: 10,6%

Ney Leprevost: 6,5%

Cristina Graeml: 3,5%

Roberto Requião: 3,3%

Luizão Goulart: 1,5%

Maria Victoria: 0,9%

Professora Andrea Caldas: 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,7%

Outros: 2,8%

NS/NR/Indeciso: 36,4%

Simulações de segundo turno

Foram feitas seis simulações de segundo turno, com Eduardo Pimentel vencendo em todas em que é citado, com no mínimo 53,4% dos votos. Já o índice de rejeição revela que Roberto Requião tem o maior percentual, com 50,4% dos eleitores afirmando que não votariam nele de forma alguma.

Cenário 1:

Eduardo Pimentel: 53,4%

Luciano Ducci: 29,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 10,5%

NS/NR/Indeciso: 6,2%

Cenário 2:

Eduardo Pimentel: 59,9%

Roberto Requião: 25,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 9,7%

NS/NR/Indeciso: 5,0%

Cenário 3:

Eduardo Pimentel: 53,8%

Ney Leprevost: 25,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 14,5%

NS/NR/Indeciso: 6,0%

Cenário 4:

Luciano Ducci: 48,7%

Roberto Requião: 19,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 27,3%

NS/NR/Indeciso: 4,9%

Cenário 5:

Luciano Ducci: 43,7%

Ney Leprevost: 32,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 18,3%

NS/NR/Indeciso: 5,7%

Cenário 6:

Ney Leprevost: 48,8%

Roberto Requião: 26,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 18,5%

NS/NR/Indeciso: 6,1%

Rejeição e prioridades

A pesquisa mostra ainda que o Requião tem a maior rejeição entre os postulantes. Pelo menos 50,4% dos eleitores de Curitiba responderam que não votariam no ex-governador de jeito nenhum. Maria Victória tem a segunda maior rejeição com 23,4%. Outros 21,2% responderam que não votariam em Ducci. Ney tem 14,5%, seguido pela professora Andrea Caldas com 13,4% e Pimentel com 12,1%.

Melhorar a saúde deve ser a prioridade da próxima gestão, de acordo com 48% dos entrevistados. Segurança pública e educação também devem estar entre as prioridades para 40,1% e 35%, respectivamente.

A pesquisa foi registrada no TSE como PR-00475/2024 e realizou 800 entrevistas entre os dias 30 de agosto e 9 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%.