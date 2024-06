PF indicia Juscelino Filho, ministro das Comunicações, em caso de suposto desvio de emendas

A Polícia Federal (PF) indiciou o ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho (União-MA) por suposta participação em um esquema de desvios de emendas parlamentares via Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). A informação foi divulgada inicialmente pela Folha de S. Paulo e confirmada pela EXAME.

O ministro é suspeito de ter cometido os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O indiciamento foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. O relator da ação é o ministro Flávio Dino, ex-colega de Juscelino na esplanada dos ministérios de Lula.

As operações da PF sobre o caso visam desarticular uma suposta organização criminosa que promovia fraudes licitatórias, desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro, envolvendo verbas federais da Codevasf.

Um desses desvios serviu para a para a pavimentação de ruas da cidade de Vitorino Freire, no interior do Maranhão. A irmã de Juscelino, Luanna Rezende, é prefeito da região. Ela chegou a ser afastada do cargo no ano passado, mas retomou o mandato após decisão do Supremo Tribunal Federal.

A EXAME entrou em contato com o Ministério das Comunicações para comentar o indiciamento, mas não houve resposta até o momento. O espaço segue aberto.

Mais informações em instantes.