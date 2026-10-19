Fim da escala 6x1: ‘Funcionários descansados vão atender melhor’, diz fundador do Busca Busca

O fim da escala 6x1, modelo em que o funcionário trabalha seis dias e descansa apenas um, pode trazer benefícios não apenas para os trabalhadores, mas também para os consumidores. Essa é a avaliação de Alex Ye, fundador do Shopping Busca Busca, rede varejista que ganhou popularidade nas redes sociais pelos preços baixos e pelas filas de clientes em suas lojas. A empresa que começou com uma pequena loja no bairro Brás, hoje tem mais 200 lojas em São Paulo, distribuídas em três Shoppings Busca Busca no Brás, em São José dos Campos e Santo Amaro.

Conhecido na internet como “Chefe do Benefício”, o empresário chinês defende que a ampliação dos dias de descanso pode melhorar o desempenho dos funcionários e, consequentemente, a qualidade do atendimento.

“Funcionário vai descansar mais e atender melhor. Com isso, os clientes terão uma experiência melhor”, afirmou o empreendedor em um vídeo publicado nas redes sociais.

A declaração, feita na rede social, ocorre logo depois ao anúncio sobre o fim da escala 6x1 no Brasil, aprovada pelo Senado na última quarta-feira, 14. Para Ye, a mudança não precisa necessariamente resultar em aumento dos preços para os consumidores.

“Eu perguntei para muitos lojistas: vocês vão aumentar o preço do produto ou não? Todo mundo fala: não, fica tranquilo”, afirmou.

O empresário também revelou que novas lojas do Busca Busca, previstas inclusive no Shopping D, em São Paulo, já devem iniciar as operações com a escala 5x2, modelo em que os funcionários trabalham cinco dias e descansam dois.

“Muitas lojas já iniciando com escala 5 por 2. Não vai ser esperando, não, porque Busca Busca tem que antecipar todos”, disse. “Já começando agora. Vamos ver o desenvolvimento. Então acredito que vai ser melhor ainda.”

A decisão sinaliza uma aposta do empresário na antecipação das mudanças nas relações de trabalho, antes mesmo da entrada em vigor da nova legislação, prevista para 15 de dezembro de 2026. A partir dessa data, os trabalhadores terão direito a dois dias de descanso por semana, com redução inicial da jornada máxima de 44 para 42 horas semanais. Após um ano, o limite cairá para 40 horas, sem redução salarial.

Quem é o fundador do Busca Busca?

Por trás da rede varejista que se tornou conhecida nas redes sociais está um empresário que começou a empreender ainda jovem no Brasil.

Nascido em Wenzhou, na China, cidade conhecida por sua tradição comercial e industrial, Alex Ye se mudou para o Brasil com a família aos 10 anos. Filho de empreendedores, encontrou no bairro do Brás, na capital paulista, o ambiente para começar seus próprios negócios.

Aos 19 anos, abriu sua primeira fábrica de roupas. Em apenas um ano, a operação chegou a empregar mais de 300 funcionários. Posteriormente, vendeu a fábrica para investir em importações e empreendimentos comerciais na região.

Antes de lançar o Busca Busca, o empresário já administrava oito lojas de roupas no Brás, responsáveis por empregar mais de 150 pessoas, segundo informações concedidas em uma entrevista exclusiva à EXAME em janeiro de 2024.

A virada aconteceu com a criação do Busca Busca, loja de variedades que combina preços competitivos, produtos importados e uma estratégia de divulgação nas redes sociais. Ye contou que o sucesso foi praticamente imediato: apenas três dias depois da inauguração, a loja já registrava filas que dobravam a esquina.

“Quero mudar a história do varejo do Brasil, unindo importador, consumidor e redes sociais”, afirmou na ocasião.

Na ocasião, o empresário apresentou um plano ambicioso de expansão: abrir uma megaloja de mais de 30 mil metros quadrados, desenvolver uma rede de 200 franquias e criar uma plataforma digital de atacado para atender pequenos comerciantes em todo o Brasil.

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Como o Busca Busca conquistou clientes pelas redes sociais

Um dos principais diferenciais da empresa está na estratégia digital. Alex Ye ganhou popularidade no TikTok e no Kwai ao divulgar produtos e promoções diretamente aos consumidores.

A proposta é aproximar importadores e compradores, reduzindo intermediários e oferecendo mercadorias com preços atrativos.

Entre os produtos comercializados estão copos térmicos, ventiladores portáteis, utensílios domésticos, pequenos eletrodomésticos e acessórios.

O empresário também passou a apostar no live commerce, modelo de vendas realizado por transmissões ao vivo nas redes sociais, bastante difundido na China.

Foi durante uma dessas transmissões no Kwai que surgiu o apelido “Chefe do Benefício”, que se tornou sua identidade digital.

A popularidade atraiu consumidores de diferentes regiões do país, incluindo pequenos comerciantes interessados em comprar produtos para revenda.

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