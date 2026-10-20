Debate da Globo entre Lula e Flávio Bolsonaro; veja data, horário, regras e como assistir

Flávio e Lula: senador e presidente vão se encontrar pela última vez antes da votação (Renato Pizzutto/Band/Montagem EXAME/Divulgação)
Colaboradora
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 17h31.
Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) participam, na sexta-feira, 23 de outubro, do último debate do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, promovido pela TV Globo. O encontro começa às 21h20, com mediação de César Tralli, e será transmitido pela TV Globo, GloboNews e g1. O debate terá três etapas, com perguntas sobre as regiões do Brasil, temas definidos pelos candidatos e discussão livre. A votação ocorre no domingo, 25 de outubro.
O eleitor vai ter mais uma oportunidade de ver um encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). A TV Globo realiza, na sexta-feira, 23, o último debate do segundo turno, dois dias antes da votação, no domingo, 25.
As campanhas dos dois candidatos já assinaram e enviaram à emissora as atas com as regras, confirmaram presença e concordaram com a dinâmica.
O programa começa às 21h20, logo após o Jornal Nacional, com mediação de César Tralli, e será transmitido ao vivo pela TV Globo, pela GloboNews e pelo g1.
O formato terá três momentos. No primeiro, os candidatos debatem as cinco regiões do Brasil, com uma região sorteada por vez. No segundo, escolhem seis entre dez temas propostos pela produção. No terceiro, o tema é livre. Cada candidato ainda terá as considerações finais.
Veja os detalhes de como vai funcionar.
O formato tem três momentos principais, além das considerações finais.
O eleitor poderá acompanhar o debate presidencial ao vivo na TV aberta e também pelo site do G1 e no Globoplay.
O debate entre Lula e Flávio Bolsonaro será realizado na sexta-feira, 23 de outubro, após o Jornal Nacional, às 21h20 (horário de Brasília).
A confirmação na Globo chega depois de semanas de indefinição sobre os debates. Na terça-feira, 13, a campanha de Flávio Bolsonaro ainda não havia assinado o documento com as regras, e a emissora tinha dado prazo até segunda-feira, 19, para a formalização.
Nesse meio-tempo, os dois candidatos já se enfrentaram na TV. O primeiro debate do segundo turno foi na Band, no domingo, 18 de outubro. O encontro teve mais ataques pessoais e acusações do que discussão de propostas, e nenhum dos dois saiu claramente vencedor.
A Globo também entrevistou os dois candidatos. Lula foi à sabatina na quinta-feira, 15, de outubro, e Flávio Bolsonaro, na sexta-feira, 16, ambas conduzidas por Renata Lo Prete.
O debate acontece em uma disputa apertada. As pesquisas de segundo turno divulgadas na segunda-feira, 19, mostram Flávio Bolsonaro à frente nos votos válidos, com diferenças que vão de 0,6 a 4 pontos percentuais.
O debate será realizado na sexta-feira, 23 de outubro de 2026, dois dias antes da votação do segundo turno das eleições presidenciais.
O encontro está marcado para as 21h20, logo após o Jornal Nacional, com mediação do jornalista César Tralli.
O debate será transmitido ao vivo pela TV Globo, pelo canal de notícias GloboNews e pelo portal g1.
O debate terá três etapas. Na primeira, os candidatos discutirão assuntos relacionados às cinco regiões do Brasil. Na segunda, escolherão seis entre dez temas apresentados pela produção. Na terceira, poderão debater assuntos livremente. Os dois também terão direito a considerações finais.
Sim. As campanhas dos dois candidatos assinaram e enviaram à TV Globo as atas com as regras do encontro, confirmando a participação e a concordância com o formato estabelecido.
Sim. Os candidatos participaram de um debate promovido pela Band no domingo, 18 de outubro. A TV Globo também realizou entrevistas individuais com Lula, em 15 de outubro, e Flávio Bolsonaro, em 16 de outubro, conduzidas por Renata Lo Prete.
O segundo turno está marcado para domingo, 25 de outubro de 2026. O debate da Globo será realizado dois dias antes da votação.