Debate da Globo entre Lula e Flávio Bolsonaro; veja data, horário, regras e como assistir

RESUMO ＋ Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) participam, na sexta-feira, 23 de outubro, do último debate do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, promovido pela TV Globo. O encontro começa às 21h20, com mediação de César Tralli, e será transmitido pela TV Globo, GloboNews e g1. O debate terá três etapas, com perguntas sobre as regiões do Brasil, temas definidos pelos candidatos e discussão livre. A votação ocorre no domingo, 25 de outubro.

O eleitor vai ter mais uma oportunidade de ver um encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). A TV Globo realiza, na sexta-feira, 23, o último debate do segundo turno, dois dias antes da votação, no domingo, 25.

As campanhas dos dois candidatos já assinaram e enviaram à emissora as atas com as regras, confirmaram presença e concordaram com a dinâmica.

O programa começa às 21h20, logo após o Jornal Nacional, com mediação de César Tralli, e será transmitido ao vivo pela TV Globo, pela GloboNews e pelo g1.

O formato terá três momentos. No primeiro, os candidatos debatem as cinco regiões do Brasil, com uma região sorteada por vez. No segundo, escolhem seis entre dez temas propostos pela produção. No terceiro, o tema é livre. Cada candidato ainda terá as considerações finais.

Veja os detalhes de como vai funcionar.

Como será o debate?

O formato tem três momentos principais, além das considerações finais.

Primeiro bloco: as cinco regiões do Brasil. Uma região será sorteada, e um dos candidatos deverá elaborar uma pergunta ao outro sobre o local sorteado. A ideia é garantir que todas as regiões sejam debatidas.

Uma região será sorteada, e um dos candidatos deverá elaborar uma pergunta ao outro sobre o local sorteado. A ideia é garantir que todas as regiões sejam debatidas. Segundo bloco: temas escolhidos pelos candidatos. A produção vai propor dez temas, exibidos em um telão. Os candidatos escolherão seis entre eles. Entre os assuntos citados estão o Sistema Único de Saúde (SUS) e o ensino integral.

A produção vai propor dez temas, exibidos em um telão. Os candidatos escolherão seis entre eles. Entre os assuntos citados estão o Sistema Único de Saúde (SUS) e o ensino integral. Terceiro bloco: tema livre. Os candidatos poderão escolher os assuntos que quiserem discutir.

Os candidatos poderão escolher os assuntos que quiserem discutir. Considerações finais. Cada candidato terá um tempo para encerrar o debate.

Onde assistir ao debate da Globo online?

O eleitor poderá acompanhar o debate presidencial ao vivo na TV aberta e também pelo site do G1 e no Globoplay.

g1: transmissão simultânea

TV Globo: após o Jornal Nacional;

GloboNews: transmissão simultânea;

Globoplay: entrevista completa disponível após a exibição;

Qual vai ser o horário do debate da Globo?

O debate entre Lula e Flávio Bolsonaro será realizado na sexta-feira, 23 de outubro, após o Jornal Nacional, às 21h20 (horário de Brasília).

O que já aconteceu entre os candidatos?

A confirmação na Globo chega depois de semanas de indefinição sobre os debates. Na terça-feira, 13, a campanha de Flávio Bolsonaro ainda não havia assinado o documento com as regras, e a emissora tinha dado prazo até segunda-feira, 19, para a formalização.

Nesse meio-tempo, os dois candidatos já se enfrentaram na TV. O primeiro debate do segundo turno foi na Band, no domingo, 18 de outubro. O encontro teve mais ataques pessoais e acusações do que discussão de propostas, e nenhum dos dois saiu claramente vencedor.

A Globo também entrevistou os dois candidatos. Lula foi à sabatina na quinta-feira, 15, de outubro, e Flávio Bolsonaro, na sexta-feira, 16, ambas conduzidas por Renata Lo Prete.

O que dizem as pesquisas?

O debate acontece em uma disputa apertada. As pesquisas de segundo turno divulgadas na segunda-feira, 19, mostram Flávio Bolsonaro à frente nos votos válidos, com diferenças que vão de 0,6 a 4 pontos percentuais.