Pesquisa governo de SP: Haddad tem 32%, Tarcísio, 17%, Rodrigo, 10%, diz Ipec

Fernando Haddad (PT) lidera as intenções de voto ao governo de São Paulo para o primeiro turno, com 32%, segundo a pesquisa do Ipec, divulgada nesta terça-feira, 30. O petista é seguido por Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem 17%, e Rodrigo Garcia (PSDB), que aparece com 10%. Os números serão de uma pergunta estimulada, com os candidatos apresentados aos entrevistados.

Atrás dos três, vêm um pelotão, que é considerado tecnicamente empatado, dentro da margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Carol Vigliar (UP), tem 2%. Antonio Jorge (DC), Elvis Cezar (PDT), Altino Júnior (PSTU), Vinicius Poit (Novo), e Gabriel Colombo (PCB) pontuaram 1% cada. Edson Dorta (PCO) não pontuou. Brancos e nulos somam 15%. Os que não souberam são 20%.

A pesquisa ouviu 1.504 pessoas entre os dias 29 e 30 de agosto em 65 municípios paulistas. O nível de confiança é de 95%. A sondagem foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-00761/2022. É o primeiro levantamento após o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão.

Se comparado com a pesquisa anterior, de 15 de agosto, Haddad ganhou três pontos percentuais, e Garcia um ponto. Esses crescimentos estão dentro da margem de erro da pesquisa. Tarcísio teve um aumento superior, de cinco pontos percentuais.

Em uma pergunta espontânea, em que o eleitor diz o primeiro nome que lembra, Haddad tem 14%, Tarcísio, 11%, e Rodrigo Garcia, 4%. Os demais candidatos não pontuaram ou não foram citados. Brancos e nulos são 10%, e os que não sabem, 59%.

O Ipec também fez simulações de segundo turno. Haddad sairia vencedor de todos os confrontos: contra Tarcísio (47% X 31%), e Garcia (45% X 29%). Em um possível confronto entre o atual governador de São Paulo e Tarcísio, há um empate entre os dois, com vantagem para o ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro (PL): 31% a 28%.

