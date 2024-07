Pedágios de rodovias de SP ficam mais caros a partir desta segunda; veja os novos valores

As tarifas dos pedádios das rodovias do estado de São Paulo terão aumento a partir desta segunda-feira, 1º, de até 4,4%. O reajuste foi publicado no Diário Oficial de São Paulo na última quinta-feira, 27.

Os novos preços serão praticados nas praças de 16 concessionárias: CCR AutoBAn, Via Colinas, Ecovias, Arteris Intervias, Renovias, CCR SPVias, Tebe, CCR ViaOeste, CART, Ecopistas, CCR RodoAnel, Rodovias do Tietê, Rota das Bandeiras, SPMar, ViaRondon e Tamoios. Já a partir da 0h do próximo sábado, 6, os valores ajustados serão cobrados no trecho da Entrevias.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), os reajustes consideram a recomposição inflacionária nos últimos 12 meses (de junho de 2023 a maio deste ano) e estão baseados no Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) e no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de acordo com cada contrato.

Um dos pedágios mais caros do país, o Ancheita/Imigrantes, passará de R$ 35,80 para R$ 36,80. O Bandeirantes/Caieras vai custar R$ 13, assim como o Anhanguera/Perus.

O maior reajuste será realizado nas rodovias administradas pela concessionária Tamoios, com pedágios em Paraibuna e Jambeiro. O menor reajuste foi feito nas rodovias concessionadas pela Tebe, de 0,3%, nas estradas entre Bebedouro, Barretos, Catanduva e entre Pirangi e Taquaritinga.

Veja os novos valores de pedágios em SP