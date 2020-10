Pazuello tem suspeita de covid-19 e fará exames após ter febre e mal-estar

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está com suspeita de covid-19 e será submetido a exames para a doença provocada pelo novo coronavírus, informou a assessoria do ministro nesta terça-feira.

Na véspera, Pazuello precisou ir a um hospital após ter sentindo um mal-estar, que inclusive o forçou a se ausentar de um evento no Palácio do Planalto com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com a assessoria do ministro, Pazuello teve quadro de febre nesta terça, quando participou remotamente por vídeo de uma reunião com governadores para anunciar a inclusão da possível vacina chinesa para Covid-19 Coronavac no Programa Nacional de Imunização.

Pazuello, de 57 anos, foi efetivado no cargo de ministro no mês passado, após ficar quatro meses como interino após as saídas de Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich desde o início da pandemia.

Quando Pazuello assumiu interinamente o cargo de Ministro da Saúde, em 15 de maio, o Brasil tinha um total de 218.223 casos e 14.817 mortes de Covid-19. Na ocasião, o país era o sexto do mundo em número absoluto de casos, atrás de Estados Unidos, Rússia, Espanha, Reino Unido e Itália.

Atualmente, são 5.273.954 casos de covid-19 no Brasil — o terceiro maior total do mundo, atrás dos EUA e da Índia– e 154.837 óbitos — superado somente pelos Estados Unidos.

A pandemia encontra-se em desaceleração no Brasil ao longo das últimas semanas em relação ao pico atingido no final de julho, quando eram registrados por dia, em média, mais de 50.000 casos novos e acima de 1.000 óbitos.

O círculo vicioso da dívida parece não ter fim. Para acabar com elas e conquistar sua independência financeira, veja o curso Saindo das Dívidas, de EXAME Academy.