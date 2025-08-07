Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Oposição diz ter assinaturas de 41 senadores por impeachment de Moraes; decisão é de Alcolumbre

A última assinatura confirmada foi do senador Laércio Oliveira (PP-SE). A articulação política é liderada por parlamentares alinhados à base bolsonarista

André Martins e Raphaela Seixas

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 14h08.

Última atualização em 7 de agosto de 2025 às 14h43.

O senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado Federal, afirmou nesta quinta-feira, 7, em uma entrevista coletiva, que reuniu 41 assinaturas para protocolar um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Esse número representa a maioria simples dos 81 senadores. A última assinatura confirmada foi do senador Laércio Oliveira (PP-SE). A articulação política é liderada por parlamentares alinhados à base bolsonarista.

O movimento ganhou força após Moraes determinar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Aliados do ex-presidente afirmam que o ministro atua de maneria política e persegue Bolsonaro.

Em meio ao avanço do processo de investigação contra o ex-presidente, Moraes se tornou alvo do governo americano, em articulação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. O ministro foi sancionado pela Lei Magnitsky, que impõem restrições às suas transações financeiras com instituições americanas.

Após o protocolo do pedido, a oposição anunciou o fim da intervenção nos trabalhos do Senado, desocupando a Mesa Diretora e sinalizou o retorno à participação ativa nas pautas da Casa.

Os parlamentares enfatizaram a necessidade de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), coloque a tramitação do impeachment em pauta.

Por ora, Alcolumbre descartou a possibilidade de votar pedidos de impeachment contra ministros do STF. A decisão é uma prerrogativa exclusiva da presidência do Senado, que afirmou que não cederá a pressões externas.

Processo de impeachment de ministro do STF

Para que o processo avance, são necessários pelo menos 54 votos, ou dois terços do plenário. Até o momento, nenhum pedido de impeachment contra ministros do STF foi aprovado na Casa.

A Constituição diz que compete à casa legislativa processar e julgar ministros do STF quanto ocorre crimes de responsabilidade.

A Lei nº 1.079/1950, também chamada de "Lei do Impeachment", autoriza qualquer cidadão, seja parlamentar ou não, a denunciar os Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Procurador-Geral da República por crimes de responsabilidade cometidos por eles.

Acompanhe tudo sobre:Supremo Tribunal Federal (STF)Alexandre de Moraes

Mais de Brasil

Nova onda de frio avança e muda o tempo em todo o Brasil: veja a previsão por região

Em conversa com premiê da Índia, Lula defende multilateralismo diante de tarifaço dos EUA

Líder do PL diz que Motta não assumiu 'compromisso' por PL da Anistia com a oposição: 'Peço perdão'

Bolsonaro confirma ao STF que deseja receber visitas de Tarcísio durante prisão domiciliar

Mais na Exame

Carreira

A técnica de 5 minutos do Google que transforma líderes procrastinadores em produtivos

Mercados

Suzano (SUZB3) sobe 4% após balanço e anúncio de redução de produção

Brasil

Nova onda de frio avança e muda o tempo em todo o Brasil: veja a previsão por região

Future of Money

Vale a pena investir em XRP? Diretor da Ripple comenta oportunidades de investimento