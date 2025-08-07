Bolsonaro confirma ao STF que deseja receber visitas de Tarcísio durante prisão domiciliar

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso em casa desde a última segunda-feira, 4, informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que deseja receber a visita de todas as pessoas que protocolaram pedidos à Corte, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro está impedido de receber visitas em sua residência sem prévia autorização do judiciário, com exceção de seus filhos, netos, cunhadas e advogados.

No pedido, Tarcísio de Freitas afirmou que é "correligionário e amigo do ora recluso" e há "razões político-institucionais e humanitárias que justificam a autorização da visita".

Moraes atendeu à solicitação ontem e intimou a defesa de Bolsonaro a responder se tinha interesse em receber a visita.

O governador de São Paulo veio a Brasília nesta quinta-feira para participar de uma cerimônia de entrega de espadas a novos generais no clube do Exército. Ele deve ir à casa de Bolsonaro depois desse evento.

Prisão domiciliar e descumprimento de medidas cautelares

Na última segunda-feira, o ministro do STF determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro por "reiterado descumprimento de medidas cautelares". Para Moraes, o ex-presidente "ignorou e desrespeitou" as ordens da Corte ao participar por chamada de vídeo de manifestações que pediam a anistia dele ocorridas no último domingo.

Uma das cautelares impostas pelo magistrado era a proibição ao uso de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros.