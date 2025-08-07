Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Bolsonaro confirma ao STF que deseja receber visitas de Tarcísio durante prisão domiciliar

O governador de São Paulo havia protocolado pedido para ser incluído nas visitas ao ex-presidente; ministro Alexandre de Moraes acatou a solicitação

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 12h20.

Última atualização em 7 de agosto de 2025 às 12h30.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso em casa desde a última segunda-feira, 4, informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que deseja receber a visita de todas as pessoas que protocolaram pedidos à Corte, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro está impedido de receber visitas em sua residência sem prévia autorização do judiciário, com exceção de seus filhos, netos, cunhadas e advogados.

No pedido, Tarcísio de Freitas afirmou que é "correligionário e amigo do ora recluso" e há "razões político-institucionais e humanitárias que justificam a autorização da visita".

Moraes atendeu à solicitação ontem e intimou a defesa de Bolsonaro a responder se tinha interesse em receber a visita.

O governador de São Paulo veio a Brasília nesta quinta-feira para participar de uma cerimônia de entrega de espadas a novos generais no clube do Exército. Ele deve ir à casa de Bolsonaro depois desse evento.

Prisão domiciliar e descumprimento de medidas cautelares

Na última segunda-feira, o ministro do STF determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro por "reiterado descumprimento de medidas cautelares". Para Moraes, o ex-presidente "ignorou e desrespeitou" as ordens da Corte ao participar por chamada de vídeo de manifestações que pediam a anistia dele ocorridas no último domingo.

Uma das cautelares impostas pelo magistrado era a proibição ao uso de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros.

Acompanhe tudo sobre:Jair BolsonaroTarcísio Gomes de FreitasSupremo Tribunal Federal (STF)Alexandre de Moraes

Mais de Brasil

Oposição anuncia fim da obstrução no Senado após dois dias de ocupação

Análise: pressionado pela oposição, pelos governistas e pelo Centrão, Motta vive um dilema

Anistia, Foro e Motta sob pressão: o que está acontecendo no Congresso?

Prefeitura de São Paulo entra na Justiça para tentar impedir renovação com Enel

Mais na Exame

Negócios

Na guerra do delivery, 99Food faz 1 milhão de entregas em 45 dias. Próxima parada: São Paulo

Mundo

Netanyahu diz que Israel quer ter controle total da Faixa de Gaza

Mercados

Apple presenteia Trump com escultura de vidro e ouro 24k 'made in the US'

Inteligência Artificial

China abre loja de robôs com modelos para o lar, cães robóticos e até réplica de Einstein