Operação Madonna: governo do Rio monta esquema especial de segurança com 3 mil PMs e drones

A poucas horas do show da Madonna, que será às 21h45 deste sábado, o bairro de Copacabana já é palco de um forte esquema de segurança. Desde as 6h, a Polícia Militar realiza o videomonitoramento da região, com o uso de dois drones equipados com câmeras de reconhecimento facial, que sobrevoam as ruas. O equipamento permite cruzar as imagens captadas com um banco de dados que armazena informações sobre cerca de 100 mil foragidos da Justiça. A previsão é de que a operação dos drones termine às 6h deste domingo.

Além das câmeras nesses drones, o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, informou que haverá mais 40 câmeras em pontos estratégicos do bairro, algumas em ruas internas, cujos locais não serão revelados para evitar que criminosos evitem passar por eles.

"O que a gente traz de novidade no policiamento da Madonna em relação ao réveillon, que foi um sucesso, é que a nossa secretaria (de Estado de Polícia Militar) vai instalar, no interior de Copacabana, nas ruas internas do bairro, mais 10 câmeras de reconhecimento facial. Então, nós temos 18 nos bloqueios, duas delas nos drones, as 11 que já estão na orla e, agora, essas 10 espalhadas pelo bairro, distante da orla. Em áreas que a gente entende que são sensíveis, mas que, por estratégia, ficarão escondidas", afirmou o coronel Menezes.

Uma câmera será instalada na estação do metrô da Cardeal Arcoverde, onde se espera que o maior número de passageiros desembarque, devido à proximidade com o palco, montado em frente ao Copacabana Palace. Por isso, o coronel Menezes sugere que as pessoas escolham sair pela estação Siqueira Campos, para evitar a multidão, deixando, ao mesmo tempo, a praia após o show.

Centro móvel de comando

De acordo com a Polícia Militar, será utilizado, pela primeira vez, o caminhão no qual funcionará o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, que ficará estacionado na Praça do Lido. Será do veículo, perto do palco, que os agentes vão acompanhar todas as imagens transmitidas por meio das câmeras de reconhecimento facial.

O esquema de segurança conta ainda com 65 torres de observação, além de tendas e quadriciclos que serão usados pelos policiais que farão o patrulhamento ostensivo na faixa de areia. O Grupamento Aeromóvel (GAM), responsável pelo monitoramento aéreo; o Batalhão de Ações com Cães (BAC); o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e as Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) também reforçam o policiamento nos bairros de Copacabana e do Leme.

Monitoramento das redes sociais

O setor de inteligência da PM monitora previamente as redes sociais para detectar possíveis planejamentos de grupos de criminosos para o sábado.

"Todo o trabalho de inteligência trabalha desde o monitoramento de rede sociais a grupos (de conversa). Mas é importante saber que a gente monitora esses movimentos, porque é importante: é uma grande concentração de pessoas que querem aproveitar o show épico, dando segurança a elas e antevendo problemas", disse a porta-voz da corporação, a tenente-coronel Claudia Moraes nesta sexta-feira.

Total de 3,2 policiais militares

O esquema de segurança terá o emprego direto de 3,2 mil homens da Polícia Militar e um apoio de peso: uma equipe do Batalhão de Choque ficará de prontidão no 19º BPM (Copacabana) para entrar em ação com rapidez caso seja necessário. Outras equipes do Choque — Grupamento Especial Tático em Motopatrulhamento (Getem) — estarão em ação em pontos como a Avenida Princesa Isabel e nas imediações da Estação Siqueira Campos do Metrô.

No mar, também haverá efetivo da PM em ação. A previsão inicial era de que a corporação teria uma embarcação e uma moto aquática em atuação coordenada com a Capitania dos Portos, mas diante da ausência de “luzes de navegação” no equipamento da corporação, o efetivo da PM será alocado em embarcações da Marinha do Brasil.

Durante o show, haverá campanha e emprego do programa de prevenção Patrulha Maria da Penha, com objetivo de coibir violência contra a mulher a cargo da Coordenadoria de Assuntos Estratégicos (CAE) da PM.

Nos acessos à orla de Copacabana, haverá 18 pontos de revista da polícia. Está proibida a entrada de objetos de vidro, assim como material cortante, como tesouras e facas.