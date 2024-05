Show da Madonna: Marinha licencia 200 barcos para área restrita no mar, mas número pode aumentar

Enquanto milhões de pessoas assistirão ao show da Madonna das areias da Praia de Copacabana, milhares terão a experiência de dançar com o balanço do mar. As festas nos barcos tiveram 300% de aumento na procura no mês passado mas, até o momento, de 262 embarcações vistoriadas, duzentas, entre lanchas, escunas e iates, tiveram aprovação da Capitania dos Portos para acessar o trecho interditado. Além das embarcações sem o passe-livre (um adesivo da Marinha), também estão proibidas motos aquáticas e embarcações a remo como caiaques.

As vistorias iniciais foram realizadas dos dias 16 de abril a 1º de maio. E, apesar de só 200 embarcações terem sido liberadas, o número pode aumentar. Neste sábado, o serviço de vistoria ainda funcionará das 10h às 23h59m na Capitania dos Portos, na Marina da Glória, no Iate Clube do Rio de Janeiro, na Bella Marina e no Clube Naval de Charitas.

A área reservada pela Marinha tem 2,1km de extensão e vai de Copacabana ao Leme, pelo mar. Ela é subdividida em dois setores: a área 1, destinada a embarcações de pequeno e médio porte (até 24 metros); e a área 2, para embarcações de grande porte (acima de 24 metros). Dentro do estabelecido, o posicionamento de cada embarcação dentro das áreas delimitadas será por ordem de chegada.

A área dos postos 1 ao 5 começará a ser interditada pela Marinha ao meio-dia deste sábado. O controle irá até 4h da madrugada de sábado para domingo.