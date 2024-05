Criadores de conteúdo do TikTok entram na Justiça contra lei que força venda do app nos EUA

Um grupo de criadores de conteúdo do TikTok disse na terça-feira que entrou com uma ação em um tribunal federal dos EUA buscando bloquear a lei assinada pelo presidente Joe Biden que força a venda da plataforma de vídeos no país ou o encerramento das operações do app por lá. Cerca de 170 milhões americanos usam o TikTok.

Entre os membros do grupo que tentam barrar a lei estão um veterano do Corpo de Fuzileiros Navais do Texas que vende seus produtos de rancho, uma mulher do Tennessee que vende biscoitos e discute parentalidade, um treinador universitário de Dakota do Norte que faz vídeos de comentários esportivos, um artista de hip hop do Mississippi que compartilha questionários bíblicos e um recém-formado na Carolina do Norte que defende os direitos dos sobreviventes de agressão sexual.

"Embora venham de lugares, profissões, estilos de vida e convicções políticas diferentes, eles estão unidos em sua visão de que o TikTok lhes fornece um meio único e insubstituível de se expressar e formar comunidade", diz o processo, que foi divulgado pela Reuters.

A ação aponta que a lei "ameaça a liberdade de expressão e promete encerrar um meio de comunicação que tornou-se parte do estilo de vida americano".

Na semana passada, o TikTok e sua controladora, a empresa chinesa ByteDance, entraram na Justiça com um processo semelhante , argumentando que a lei viola a Constituição dos EUA por vários motivos, incluindo entrar em conflito com as proteções de liberdade de expressão da Primeira Emenda.