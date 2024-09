Operação da Polícia Civil do DF contra Família do Norte investiga lavagem de R$ 200 milhões

A Polícia Civil do Distrito Federal realiza nesta terça-feira, 10, uma operação que mira uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas interestadual e lavagem de dinheiro. As investigações apontaram a participação de ex-integrantes da Família do Norte (FDN), uma extinta facção criminosa que costumava atuar na região Norte do país, com movimentação e grandes cargas de drogas e o uso de empresas de fachada para a movimentação de dinheiro.

De acordo com a Polícia Civil, a organização conseguiu lavar R$200 milhões do tráfico de drogas. Ao todo, são cumpridas 127 medidas judiciais, sendo 25 mandados de prisão temporária, 51 mandados de busca e apreensão, 27 ordens de sequestros de bens móveis e imóveis e 25 ordens bloqueios de contas bancárias.

A operação recebeu o nome de "Dog Head", em referência à região conhecida como Cabeça do Cachorro, localizada no extremo noroeste do Brasil, com divisas com a Colômbia, Peru, Venezuela, no estado do Amazonas.

A área é estratégica para o tráfico de drogas por ser um ponto de passagem e distribuição das organizações criminosas.

De acordo com a Polícia Civil, os alvos da operação podem responder pelos crimes de tráfico de drogas interestadual, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e integração em organização criminosa. Somadas, as penas podem ultrapassar 41 anos.

A Família do Norte atuava especialmente no Amazonas, mas diante da expansão do Comando Vermelho para a região, seus integrantes foram absorvidos pelo grupo, e autoridades declararam que a FDN foi extinta.