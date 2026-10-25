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Onde votar no 2º turno: como consultar seu local de votação

Cerca de 130 mil eleitores podem ser afetados por mudanças de endereço, segundo dados informados pelo TSE; votação será das 8h às 17h

Eleições: alguns locais de votação mudaram neste domingo (Antonio Augusto/Ascom/TSE)

Eleições: alguns locais de votação mudaram neste domingo (Antonio Augusto/Ascom/TSE)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 07h00.

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RESUMO ＋

Os eleitores podem consultar o local de votação do segundo turno das eleições de 2026 pelo aplicativo e-Título ou pelo site do TSE. Segundo a Justiça Eleitoral, cerca de 130 mil pessoas em 22 estados terão mudanças de endereço. A votação será neste domingo, 25, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Os eleitores podem consultar onde votar no segundo turno das eleições de 2026, neste domingo, 25, pelo aplicativo e-Título ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A consulta é gratuita e informa o endereço, a zona e a seção eleitoral.

A verificação é recomendada mesmo para quem votou no primeiro turno, em 4 de outubro. Segundo o TSE, cerca de 130 mil eleitores de 22 estados terão mudanças nos locais de votação.

A votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Em todo o país, os eleitores escolherão o presidente da República. Em seis estados e no Distrito Federal, também haverá segundo turno para governador.

Como consultar o local de votação pelo e-Título?

O aplicativo e-Título permite consultar o endereço da seção eleitoral e visualizar a rota até o local de votação.

  1. Baixe o e-Título nas lojas oficiais para Android ou iOS ou abra o aplicativo, caso já esteja instalado.
  2. Faça login com os dados solicitados.
  3. Toque em "Onde votar", na barra inferior da tela.
  4. Confira o endereço, a zona e a seção eleitoral. O aplicativo também permite visualizar a rota até o local.

Em 2026, o aplicativo também poderá ser baixado e ativado no dia da votação. Entenda como funciona o acesso ao e-Título no dia da eleição.

Como saber onde votar pelo site do TSE?

Quem não utiliza o e-Título pode fazer a consulta pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral.

  1. Acesse o site do TSE e entre na área de Autoatendimento Eleitoral.
  2. Na aba "Consultas", selecione a opção "Onde votar".
  3. Informe CPF ou número do título de eleitor, data de nascimento e nome da mãe. Também é possível utilizar o CPF e o código de autenticação do e-Título.
  4. Clique em "Consultar" para visualizar o endereço, a zona e a seção eleitoral.

Outra opção é o ChatVote, assistente virtual da Justiça Eleitoral disponível no portal do TSE.

Por que o local de votação mudou no segundo turno?

Os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) podem alterar os locais de votação por motivos como eventos climáticos extremos, problemas estruturais nos prédios e questões de segurança pública.

De acordo com o TSE, cerca de 130 mil eleitores de 22 estados foram afetados por mudanças de endereço para o segundo turno. O número ainda pode sofrer alterações.

Por isso, a recomendação é consultar o local de votação antes de sair de casa, mesmo que o eleitor já tenha votado no primeiro turno.

A Justiça Eleitoral também orienta a população a desconfiar de links e listas de locais de votação recebidos por redes sociais ou aplicativos de mensagens. A consulta deve ser feita pelos canais oficiais.

Quais documentos são necessários para votar?

Para votar no segundo turno, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto. O documento pode ser aceito mesmo que esteja vencido, desde que permita identificar o eleitor.

O título de eleitor impresso não substitui o documento de identificação, pois não contém fotografia.

O e-Título pode ser utilizado como documento de identificação quando exibe a foto do eleitor, disponível para quem tem biometria cadastrada na Justiça Eleitoral.

Quem não possui biometria cadastrada pode votar normalmente, desde que apresente outro documento oficial com foto. Veja quais documentos são aceitos para votar sem o título impresso.

A Carteira de Trabalho Digital não é aceita como documento de identificação para votar.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?

O eleitor que não compareceu às urnas no primeiro turno pode votar normalmente no segundo, desde que esteja com a situação eleitoral regular.

Isso ocorre porque cada turno é considerado uma eleição independente. Entenda quais são as regras para quem não votou no primeiro turno.

Quem não puder comparecer à votação também pode apresentar uma justificativa à Justiça Eleitoral. Veja como justificar o voto e evitar multas.

Onde acompanhar a apuração do segundo turno?

Os eleitores poderão acompanhar o resultado do segundo turno das eleições de 2026 em tempo real pela EXAME, com os números da disputa presidencial e das eleições para governador.

A cobertura também terá uma transmissão ao vivo da apuração no YouTube.

'Perguntas frequentes'

Como saber onde vou votar no segundo turno de 2026? ＋

É possível consultar o local de votação pelo aplicativo e-Título ou pelo site do TSE, na área de Autoatendimento Eleitoral. A consulta mostra o endereço, a zona e a seção eleitoral.

O local de votação pode mudar do primeiro para o segundo turno? ＋

Sim. Segundo o TSE, cerca de 130 mil eleitores de 22 estados terão mudanças nos locais de votação. Por isso, é recomendável consultar o endereço antes de sair de casa.

Que horas começa a votação no segundo turno? ＋

A votação será realizada neste domingo, 25 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Posso votar apenas com o e-Título? ＋

Sim, desde que o aplicativo exiba a fotografia do eleitor. Caso o e-Título não tenha foto, será necessário apresentar outro documento oficial de identificação com fotografia.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo? ＋

Sim. A ausência no primeiro turno não impede a participação no segundo, desde que o eleitor esteja em situação eleitoral regular.

Onde acompanhar a apuração das eleições de 2026? ＋

O resultado poderá ser acompanhado pela página de apuração do segundo turno da EXAME e pela transmissão ao vivo no YouTube.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

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