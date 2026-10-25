Até que horas posso votar no 2º turno?

RESUMO ＋ O segundo turno das eleições 2026 será realizado neste domingo, 25 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. A votação ocorrerá simultaneamente em todo o país, mas os horários locais variam conforme o fuso de cada região. No Acre, por exemplo, as urnas funcionarão das 6h às 15h. Eleitores que estiverem na fila no horário de encerramento poderão votar, e a divulgação dos resultados poderá começar a partir das 17h, pelo horário de Brasília.

O segundo turno das eleições 2026 será no domingo, 25, com horário de votação que vai das 8h às 17h, no horário de Brasília. A regra vale para todo o país, mas estados que têm fusos diferentes devem prestar atenção ao horário local.

Quem chegar à seção antes das 17h e estiver na fila não perde direito de votar, uma vez que o horário só encerra se não houver mais eleitores esperando.

O acesso às urnas, no entanto, só acontece às 8 horas. Essa unificação vale para os estados, mesmo os que têm fuso diferente..

Qual é o horário de votação em cada estado?

O horário é o mesmo em Brasília, mas muda no relógio local de acordo com o fuso horário vigente. Veja:

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima: das 7h às 16h;

das 7h às 16h; Acre: das 6h às 15h;

das 6h às 15h; Amazonas: das 6h às 15h em 11 municípios e das 7h às 16h nos outros 51;

das 6h às 15h em 11 municípios e das 7h às 16h nos outros 51; Fernando de Noronha (PE): o fuso é uma hora adiantado, e a votação abre às 9h locais

Quem tem preferência na fila?

A ordem da fila de votação segue a mesma regra de prioridade nacional; pessoas com mais de 80 anos têm prioridade absoluta.

Também têm preferência pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além de integrantes da Justiça Eleitoral e policiais militares em serviço.

Quando saem os resultados?

A Justiça Eleitoral pode divulgar os resultados a partir das 17h, no horário de Brasília. Antes, era preciso esperar o fim da votação no Acre. Agora, a apuração começa ao mesmo tempo em todo o país.

Além da disputa presidencial, sete estados terão segundo turno para governador: Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins.