O que abre e o que fecha no feriado de Ano Novo em SP

Os serviços oferecidos pelo Governo do Estado de São Paulo terão mudanças no funcionamento nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, devido às comemorações de Ano Novo.

Saúde

Os hospitais estaduais funcionarão normalmente para atendimentos de urgência e emergência, inclusive prontos-socorros e centros cirúrgicos.

Já os postos de doação de sangue da Pró-Sangue Clínicas e Osasco abrirão no dia 31, das 8h às 13h, mas estarão fechados no dia 1º. Demais unidades, como as Farmácias de Medicamentos Especializados (FME), Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) e Unidades Dose Certa, também não funcionarão nos dias 31 e 1º.

Para mais informações, acesse: http://www.prosangue.sp.gov.br.

Poupatempo

Todas as unidades estarão fechadas nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. O atendimento será retomado no dia 2, mediante agendamento prévio pelos canais digitais: http://www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR.

Transportes metropolitanos

Metrô

No dia 31, o Metrô funcionará ininterruptamente para atender ao Réveillon na Avenida Paulista. As estações Brigadeiro, Trianon-Masp e Paraíso permanecerão abertas durante a madrugada, mas a estação Consolação fechará às 16h do dia 31 e reabrirá às 6h do dia 1º.

No dia 1º de janeiro, o funcionamento das linhas será normal, com abertura às 4h40.

CPTM e EMTU

A operação da CPTM no dia 1º seguirá a programação habitual de domingos. A EMTU terá horários especiais nas linhas de ônibus, semelhantes aos de domingo, tanto na véspera quanto no dia de Ano Novo.

Outros serviços

Bom Prato: Todas as unidades servirão apenas almoço no dia 31, fechando no dia 1º.

Sabesp: Atendimento telefônico e automatizado pelo WhatsApp (11 3388-8000) continuarão funcionando 24 horas.

Defesa Civil: Operações seguem normalmente.

Parques urbanos, instituições culturais e serviços de reabilitação também terão mudanças no atendimento. Consulte os sites específicos para informações completas.

Para detalhes adicionais sobre outros serviços, acesse os portais oficiais do Governo do Estado de São Paulo.