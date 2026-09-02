O Brasil cansou da polarização e quer paz, diz Cury após consolidação em pesquisas

Eleições 2026: Augusto Cury desponta como principal opção da terceira via (Reprodução/YouTube)
Colaboradora
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 17h16.
"Não é um candidato que sobe. É um país que cansou de gritar e encontrou alguém disposto a escutar. Obrigado, Brasil!"
A declaração é de Augusto Cury (Avante), que ganhou espaço nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência nas últimas semanas.
O escritor chegou a 10% das intenções de voto no primeiro turno na pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 2 de setembro. O resultado representa um salto de oito pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, realizado em agosto.
Para Cury, o movimento vai além do desempenho individual da candidatura. Em nota divulgada após a publicação da pesquisa, a campanha afirmou que os resultados mostram que os brasileiros estariam cansados da polarização e começariam a enxergar a candidatura como uma alternativa de pacificação, renovação e competência técnica.
A leitura da campanha é que parte do eleitorado procura uma opção fora da disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que continuam concentrando as maiores intenções de voto.
A crítica à polarização é um dos principais elementos do discurso de Cury. Segundo nota assinada por Luciana Martins, coordenadora-geral da campanha, o objetivo da candidatura é discutir um "projeto para o Brasil" e não um "projeto de poder ou de família".
A campanha também afirma que pretende elevar o nível do debate eleitoral e construir uma visão de país capaz de reunir brasileiros em torno de temas considerados prioritários.
"Não estamos construindo apenas a candidatura de Augusto Cury. Estamos construindo um grande movimento nacional de pessoas que acreditam que é possível pacificar o país, recuperar a esperança e realizar uma verdadeira transformação", afirmou Martins.
Na pesquisa Genial/Quaest, Cury aparece com 10% das intenções de voto no primeiro turno. Lula lidera com 37%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 29%.
A alta de Cury foi a maior entre os candidatos testados. Na pesquisa anterior, divulgada em 14 de agosto, o escritor tinha 2%. Em duas semanas, portanto, avançou oito pontos percentuais.
A Quaest ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07065/2026.
O resultado da Quaest não é um caso isolado. Na pesquisa BTG/Nexus divulgada em 31 de agosto, Cury chegou a 11% e ocupou a terceira posição, atrás de Lula, com 39%, e Flávio Bolsonaro, com 33%.
No levantamento AtlasIntel divulgado no mesmo período, Cury apareceu com 7,8%, empatado tecnicamente com Renan Santos, que registrou 7,6%.
Na pesquisa Real Time Big Data divulgada em 1º de setembro, Cury também marcou 11% e ficou novamente na terceira posição.
Os números variam de acordo com a metodologia e o período de realização de cada pesquisa, mas os levantamentos mais recentes colocam Cury em uma posição diferente da observada anteriormente.
Na pesquisa Quaest, um dos dados que ajudam a explicar a estratégia de Cury é o desempenho entre os eleitores independentes. Nesse grupo, o candidato registra 24% das intenções de voto, à frente de Lula, com 21%, e Flávio Bolsonaro, com 9%.
O resultado reforça a tentativa de Cury de se apresentar como uma alternativa aos dois principais polos da eleição. Mas o mesmo levantamento mostra um desafio para a campanha: uma parcela expressiva dos eleitores independentes ainda não conhece o candidato.
O índice de desconhecimento sobre Cury caiu de 74% para 54% entre as pesquisas. Ao mesmo tempo, a parcela que conhece o candidato e afirma que votaria nele chegou a 21%.
Ou seja, o crescimento recente veio acompanhado de maior conhecimento sobre a candidatura, mas ainda existe espaço para que o eleitorado forme ou mude sua decisão.
Ao afirmar que o Brasil "cansou de gritar", Cury tenta associar o bom momento da candidatura à busca por uma alternativa à disputa política polarizada. A mensagem apresentada pela campanha é a de que o país precisaria substituir o confronto por diálogo e escuta.
Essa estratégia também ajuda a explicar a escolha das palavras usadas pelo candidato. Ao dizer que o Brasil encontrou "alguém disposto a escutar", Cury se coloca não apenas como uma alternativa eleitoral, mas como uma figura capaz de atuar como mediadora em um ambiente político dividido.
A campanha relaciona essa proposta à ideia de pacificação nacional e afirma que pretende reunir pessoas de diferentes regiões e grupos sociais em torno de um projeto comum.
Os dados das pesquisas, por outro lado, mostram apenas o comportamento das intenções de voto. A afirmação de que o eleitorado brasileiro está cansado da polarização é uma interpretação da campanha de Cury, e não uma conclusão apresentada pela Quaest.
Apesar do avanço, Cury ainda está distante dos dois principais candidatos no cenário de primeiro turno. Na Quaest, Lula tem 37% e Flávio Bolsonaro, 29%. Juntos, os dois concentram 66% das intenções de voto, enquanto Cury aparece com 10%.
Além disso, o desempenho entre os eleitores independentes não significa, por si só, que Cury tenha consolidado uma base eleitoral. A pesquisa mostra que o desconhecimento sobre o candidato continua elevado nesse grupo. O desafio da campanha será transformar a exposição conquistada nas últimas semanas em uma intenção de voto mais estável.
O crescimento, contudo, já alterou a posição de Cury na corrida presidencial. Na avaliação da campanha, o movimento representa o início de um processo maior. "Não é um candidato que sobe", afirmou Cury. "É um país que cansou de gritar".