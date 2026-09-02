O Brasil cansou da polarização e quer paz, diz Cury após consolidação em pesquisas

"Não é um candidato que sobe. É um país que cansou de gritar e encontrou alguém disposto a escutar. Obrigado, Brasil!"

A declaração é de Augusto Cury (Avante), que ganhou espaço nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência nas últimas semanas.

O escritor chegou a 10% das intenções de voto no primeiro turno na pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 2 de setembro. O resultado representa um salto de oito pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, realizado em agosto.

Para Cury, o movimento vai além do desempenho individual da candidatura. Em nota divulgada após a publicação da pesquisa, a campanha afirmou que os resultados mostram que os brasileiros estariam cansados da polarização e começariam a enxergar a candidatura como uma alternativa de pacificação, renovação e competência técnica.

A leitura da campanha é que parte do eleitorado procura uma opção fora da disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que continuam concentrando as maiores intenções de voto.

Cury diz que brasileiros estão cansados da polarização

A crítica à polarização é um dos principais elementos do discurso de Cury. Segundo nota assinada por Luciana Martins, coordenadora-geral da campanha, o objetivo da candidatura é discutir um "projeto para o Brasil" e não um "projeto de poder ou de família".

A campanha também afirma que pretende elevar o nível do debate eleitoral e construir uma visão de país capaz de reunir brasileiros em torno de temas considerados prioritários.

"Não estamos construindo apenas a candidatura de Augusto Cury. Estamos construindo um grande movimento nacional de pessoas que acreditam que é possível pacificar o país, recuperar a esperança e realizar uma verdadeira transformação", afirmou Martins.

Cury cresce em diferentes pesquisas

Na pesquisa Genial/Quaest, Cury aparece com 10% das intenções de voto no primeiro turno. Lula lidera com 37%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 29%.

A alta de Cury foi a maior entre os candidatos testados. Na pesquisa anterior, divulgada em 14 de agosto, o escritor tinha 2%. Em duas semanas, portanto, avançou oito pontos percentuais.

A Quaest ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07065/2026.

O resultado da Quaest não é um caso isolado. Na pesquisa BTG/Nexus divulgada em 31 de agosto, Cury chegou a 11% e ocupou a terceira posição, atrás de Lula, com 39%, e Flávio Bolsonaro, com 33%.

No levantamento AtlasIntel divulgado no mesmo período, Cury apareceu com 7,8%, empatado tecnicamente com Renan Santos, que registrou 7,6%.

Na pesquisa Real Time Big Data divulgada em 1º de setembro, Cury também marcou 11% e ficou novamente na terceira posição.

Os números variam de acordo com a metodologia e o período de realização de cada pesquisa, mas os levantamentos mais recentes colocam Cury em uma posição diferente da observada anteriormente.

Eleitor independente é um dos focos do crescimento

Na pesquisa Quaest, um dos dados que ajudam a explicar a estratégia de Cury é o desempenho entre os eleitores independentes. Nesse grupo, o candidato registra 24% das intenções de voto, à frente de Lula, com 21%, e Flávio Bolsonaro, com 9%.

O resultado reforça a tentativa de Cury de se apresentar como uma alternativa aos dois principais polos da eleição. Mas o mesmo levantamento mostra um desafio para a campanha: uma parcela expressiva dos eleitores independentes ainda não conhece o candidato.

O índice de desconhecimento sobre Cury caiu de 74% para 54% entre as pesquisas. Ao mesmo tempo, a parcela que conhece o candidato e afirma que votaria nele chegou a 21%.

Ou seja, o crescimento recente veio acompanhado de maior conhecimento sobre a candidatura, mas ainda existe espaço para que o eleitorado forme ou mude sua decisão.

Por que Cury fala em "voltar a se ouvir"

Ao afirmar que o Brasil "cansou de gritar", Cury tenta associar o bom momento da candidatura à busca por uma alternativa à disputa política polarizada. A mensagem apresentada pela campanha é a de que o país precisaria substituir o confronto por diálogo e escuta.

Essa estratégia também ajuda a explicar a escolha das palavras usadas pelo candidato. Ao dizer que o Brasil encontrou "alguém disposto a escutar", Cury se coloca não apenas como uma alternativa eleitoral, mas como uma figura capaz de atuar como mediadora em um ambiente político dividido.

A campanha relaciona essa proposta à ideia de pacificação nacional e afirma que pretende reunir pessoas de diferentes regiões e grupos sociais em torno de um projeto comum.

Os dados das pesquisas, por outro lado, mostram apenas o comportamento das intenções de voto. A afirmação de que o eleitorado brasileiro está cansado da polarização é uma interpretação da campanha de Cury, e não uma conclusão apresentada pela Quaest.

Cury ainda precisa se consolidar

Apesar do avanço, Cury ainda está distante dos dois principais candidatos no cenário de primeiro turno. Na Quaest, Lula tem 37% e Flávio Bolsonaro, 29%. Juntos, os dois concentram 66% das intenções de voto, enquanto Cury aparece com 10%.

Além disso, o desempenho entre os eleitores independentes não significa, por si só, que Cury tenha consolidado uma base eleitoral. A pesquisa mostra que o desconhecimento sobre o candidato continua elevado nesse grupo. O desafio da campanha será transformar a exposição conquistada nas últimas semanas em uma intenção de voto mais estável.

O crescimento, contudo, já alterou a posição de Cury na corrida presidencial. Na avaliação da campanha, o movimento representa o início de um processo maior. "Não é um candidato que sobe", afirmou Cury. "É um país que cansou de gritar".