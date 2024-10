Nunes vence em 55 zonas eleitorais e Boulos em 3, em SP

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), reeleito em segundo turno na eleição neste domingo, 27, saiu vitorioso em 55 das 58 zonas eleitorais da cidade de São Paulo.

Repetindo o resultado do ex-prefeito Bruno Covas (PDSB), de quem Nunes foi vice em 2020, o emedebista obteve a melhor votação na 258ª zona eleitoral localizada em Indianópolis, na zona sul da capital paulistana, onde ele recebeu 69,78% dos votos válidos.

Seu adversário nesta segunda fase da votação, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) teve desempenho superior ao de Nunes em três zonas eleitorais. Boulos venceu na 1ª zona, na Bela Vista, região central, onde teve 55,24%, e na 20ª, do Valo Velho, e 372ª, Piraporinha, ambas na zona sul.

O resultado do psolista foi pior se comparado ao de 2020, quando obteve vitória em 8 zonas eleitorais, perdendo neste ano Parelheiros, Grajaú, Capão Redondo e Campo Limpo, bairro onde reside, todos no sul paulista. O deputado também não levou em Cidade Tiradentes e São Mateus, na leste, locais em que também havia ganhado contra Covas.

Com 100% das urnas apuradas, Nunes 59,35% dos votos válidos e Boulos, 40,65%.

De acordo com a prestação de contas do candidato do PSOL registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram gastos R$ 57.268.524,72, 16 vezes mais do que há quatro anos.

Nem Nunes, nem Boulos

Nesta eleição, 9.322.444 moradores da cidade de São Paulo estavam aptos a votar. Desse total, 5.717.011 foram contabilizados como votos válidos, ou seja, excluindo os nulos e os brancos.

Outros 430.756, um total de 6,75%, deram votos nulos. E 234.317, – 3,67% –, foram votos branco. E 2.940.360, um total de 31,54%, abstiveram-se.

Isso significa que 40% dos eleitores aptos a votar, abstiveram-se ou anularam seu voto.

