O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), tem 51,4% das intenções de voto no segundo turno da eleição municipal, de acordo com pesquisa da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) divulgada nesta quinta-feira, 10.

O estudo, que é o primeiro após o primeiro turno, neste domingo, 6, aponta que, se a eleição fosse hoje, Nunes seria reeleito ante os 35,9% das intenções de voto que soma o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

Os votos brancos, nulos e nenhum somam 8% e os que não sabem ou não quiseram responder são 4,7%.

A pesquisa FESPSP foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como SP-02679/2024 e realizou 1.500 entrevistas face a face entre os dias 7 e 9 de outubro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Segundo turno em SP

Ricardo Nunes (MDB) : 51,4%

: 51,4% Guilherme Boulos (PSOL) : 35,9%

: 35,9% Branco / Nulo / Nenhum : 8,0%

: 8,0% NS/NR (Não sabe / Não respondeu): 4,7%

Pesquisa espontânea em SP

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, a vantagem de Nunes cai para 46,9%, ainda assim, o atual prefeito segue na liderança contra Boulos, que pontua com 33,6%, mais próximo ao percentual do levantamento estimulado.

A soma dos que não sabem ou não responderam sobe para 10% e o total de branco, nulo ou nenhum é de 7,8%.

Ricardo Nunes : 46,9%

: 46,9% Guilherme Boulos : 33,6%

: 33,6% Outros : 1,8%

: 1,8% Branco / Nulo / Nenhum : 7,4%

: 7,4% NS/NR (Não sabe / Não respondeu): 10%

(*) Por causa de arredondamentos, o cenário soma 99,7%, e não 100%.

Cenário com apoio de Lula e Bolsonaro

A FESPSP também sondou as intenções de voto relacionando os dois candidatos que disputam o segundo turno na capital com seus apoiadores, no caso de Nunes, o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e de Boulos do presidente Lula (PT).

Na comparação com o percentual obtido na pesquisa estimulada, o candidato do PSOL cresce três pontos, saindo de 35% para 38% das intenções de voto. Já o candidato à reeleição do MDB oscila negativamente dois pontos com o apoio de Bolsonaro.

Guilherme Boulos apoiado por Lula : 38,5%

: 38,5% Ricardo Nunes apoiado por Jair Bolsonaro : 49,0%

: 49,0% Branco / Nulo / Nenhum : 7,7%

: 7,7% NS/NR (Não sabe / Não respondeu): 4,7%

(*) Por causa de arredondamentos, o cenário soma 99,9%, e não 100%.

A maioria dos entrevistados, contudo, consideram que os apoios não são importantes, nesta eleição, um total de 32,2%. Outros 29,8% afirmaram que consideram votar em um candidato apoiado por Lula. Enquanto 24,4% em um indicado por Bolsonaro. Ainda 8,2% disseram que vão votar em um candidato apoiado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). E 5,4% não sabem ou não responderam.

Entre a continuidade e a mudança

Os dados da pesquisa apontam ainda que há um desejo por mudança maior do que pela continuidade. Um total de 29,7% afirmaram que é preciso mudar boa parte do que está sendo feito. Enquanto 29% disseram que é preciso mudar algumas coisas e 17,3% "mudar tudo o que está sendo feito".

Os que não querem mudar quase nada somam 10,1% e que não querem nenhuma alteração, 9%. Ao todo 4,8% não souberam opinar.