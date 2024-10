O primeiro debate do segundo turno em São Paulo entre o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) está marcado para acontecer nesta quinta-feira, 10, às 8h30. O evento será organizado pelos jornais O Globo, Valor e pela rádio CBN. Até o momento, apenas o psolista confirmou presença.

Segundo a organização, uma reunião com os representantes foi agendada para segunda-feira, logo após o primeiro turno, mas apenas a campanha de Boulos compareceu.

Em nota, a campanha do atual prefeito sugeriu a realização de menos debates no segundo turno. O emedebista afirmou que já existem convites de 12 veículos em um período de 15 dias, entre 10 e 25 de outubro. A sugestão de Nunes é que os veículos façam parcerias para realizar três grandes eventos.

Regras do debate

O debate terá duração de 1h30, dividido em quatro blocos. No primeiro, cada candidato responderá a duas perguntas do adversário com tema livre. O segundo bloco contará com seis rodadas de perguntas feitas pelos colunistas dos veículos organizadores.

No terceiro bloco, cada candidato perguntará e responderá duas vezes, a partir de temas sugeridos pela organização. O último bloco terá uma rodada de perguntas com temas livres e espaço para considerações finais.

Se um dos candidatos não comparecer, está prevista a realização de uma entrevista de uma hora com o candidato presente. A organização afirma que, no mês de setembro, as campanhas foram informadas dessa regra.

Calendário de debates do segundo turno: