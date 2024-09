O atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), tem 28,3% das intenções de voto na cidade de São Paulo e é seguido pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que registra 26,8%, de acordo com pesquisa da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) divulgada neste sábado, 28.

Pela margem de erro da pesquisa, que é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, Nunes e Boulos estão tecnicamente empatados na liderança.

Na terceira posição está o influenciador Pablo Marçal (PRTB) com 14,7% das intenções de voto. Com 9,1%, deputada federal Tabata Amaral (PSB) aparece na sequência, empatada tecnicamente com o apresentador José Luiz Datena (PSDB), que tem 6,2%. Marina Helena (NOVO) tem 1,9%. Os demais candidatos somaram menos de 1% dos votos.

Essa é a terceira pesquisa da FESPSP sobre a disputa pela prefeitura da capital paulista. Na comparação com a pesquisa anterior, publicada em agosto, Nunes foi quem mais cresceu, ultrapassando Boulos numericamente. Ele avançou 6,7 pontos percentuais. O deputado do PSOL também cresceu, com mais 3,7 pontos.

Marçal, por outro lado, oscilou negativamente 2,1 pontos percentuais sobre os 16,8% que tinha no mês passado. Datena, que aparecia em quarto, perdeu 4,5 pontos percentuais, enquanto Tabata oscilou de 8,6% para 9,1%.

Intenções de voto em SP

Ricardo Nunes (MDB): 28,3%

28,3% Guilherme Boulos (PSOL): 26,8%

26,8% Pablo Marçal (PRTB): 14,7%

14,7% Tabata Amaral (PSB): 9,1%

9,1% Datena (PSDB): 6,2%

6,2% Marina Helena (NOVO): 1,9%

1,9% Altino Prazeres (PSTU): 0,3%

0,3% Ricardo Senese (UP): 0,2%

0,2% João Pimenta (PCO): 0,1%

0,1% Bebeto Haddad (DC): 0,1%

0,1% Branco / Nulo / Nenhum : 7,1%

: 7,1% NS/NR: 5,2%

Pesquisa espontânea

Nunes e Boulos também empatam na liderança na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados aos eleitores.

Ricardo Nunes : 26,2%

: 26,2% Guilherme Boulos : 24,1%

: 24,1% Pablo Marçal : 12,2%

: 12,2% Tabata Amaral : 6,5%

: 6,5% Datena : 4,4%

: 4,4% Marina Helena : 1,7%

: 1,7% Altino : 0,2%

: 0,2% Kim Kataguiri : 0,1%

: 0,1% Bebeto Haddad : 0,1%

: 0,1% Outros : 0,1%

: 0,1% Branco / Nulo / Nenhum : 5,8%

: 5,8% NS/NR: 18,7%

*Por causa de arredondamentos, a soma das porcentagens é de 100,1%, e não 100%.

Segundo turno em SP

Na simulação de um potencial segundo turno entre os dois candidatos que estão à frente, Nunes leva vantagem de 43,1% contra 35,3% de Boulos.

Nunes x Boulos

Ricardo Nunes : 43,1%

: 43,1% Guilherme Boulos : 35,3%

: 35,3% Branco / Nulo / Nenhum : 13,8%

: 13,8% NS/NR: 7,8%

1 /10 (As Eleições Municipais 2024 ocorrerão em todo o país, excluindo-se o Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha (PE))

2 /10 (De 20 de julho a 5 de agosto, partidos e federações realizaram convenções partidárias e escolheram candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador)

3 /10 (Os partidos tiveram até 15 de agosto para registrar as candidaturas)

4 /10 (O início da propaganda eleitoral geral, após o prazo de registro de candidaturas, começou no dia 16 de agosto)

5 /10 Vista aérea de pessoas esperando na fila para votar durante o dia das eleições gerais no CIEP Ayrton Senna ao lado da Favela da Rocinha em 2 de outubro de 2022 no Rio de Janeiro, Brasil. (A exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV vai de 30 de agosto a 3 de outubro. A contagem é feita considerando-se os 35 dias anteriores à antevéspera do 1º turno. Em municípios onde haverá 2º turno, a propaganda em rádio e TV ocorrerá de 11 a 25 de outubro.)

6 /10 (A partir de 21 de setembro (15 dias antes do 1º turno), candidatas e candidatos não poderão ser presos, salvo no caso de flagrante delito.)

7 /10 (Já eleitoras e eleitores não poderão ser presos a partir de 1º de outubro (5 dias antes do 1º turno), a não ser em caso de flagrante delito, em cumprimento de sentença judicial por crime inafiançável ou em razão de desrespeito a salvo-conduto.)

8 /10 (O 1º turno do pleito está marcado para 6 de outubro; já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitoras e eleitores.)

9 /10 Biometria: TSE afirmou que considera "aceitável" o volume de pessoas que tiveram problema (A votação será aberta a partir das 8h, considerando-se o horário de Brasília, com encerramento às 17h.)

10/10 urnas eletrônicas eleições (19 de dezembro é o último dia para a diplomação de eleitas e eleitos.)

Com os apoios de Lula e Bolsonaro, a situação se aproxima de um empate, segundo a pesquisa da fundação. Nessa condição, a preferência do eleitor de Nunes cai 2,6 pontos quando é mencionado o apoio do ex- presidente Jair Bolsonaro (PL) à sua candidatura, enquanto Boulos cresce 3,7 pontos diante da menção do apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"O cenário aponta para um segundo turno mais acirrado do que imaginávamos em um primeiro momento", afirma Tathiana Chicarino analisa a cientista política da FESPSP. "Por liderarem as intenções de voto, a tendência é de que Nunes e Boulos se beneficiem de votos úteis de outros concorrentes em uma potencial disputa entre os dois no segundo turno".

De acordo com o estudo, cerca de 40% dos eleitores de Tabata têm Boulos como sua segunda opção de voto, e 33% dos eleitores de Marçal afirmam a sua segunda opção de voto para Nunes.

O voto para Nunes parece estar consolidado para 74% de seus eleitores, que dizem que o candidato é o melhor entre as opções, enquanto 72% dos eleitores de Boulos afirmam que ele é o melhor entre todos. Das pessoas ouvidas pela pesquisa, 50,3% aprovam a gestão Nunes contra 43,2% que a desaprovam.

A pesquisa FESPSP foi registrada no TSE como SP-02679/2024 e foram realizadas 1.500 entrevistas face a face entre os dias 23 e 25 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.