Neve volta ao Brasil nesta sexta? E o frio em Curitiba? Veja previsão

Carros cobertos pela neve, picos de serra tomados pela cor branca e temperaturas congelantes. Pode parecer algum país da Europa, mas essa paisagem foi no Brasil no início desta sexta-feira (21). Tudo porque uma forte massa de ar frio polar avança pelo país e está derrubando a temperatura.

Quem perdeu o primeiro dia de neve brasileiro já está se perguntando: quando será que esse fenômeno vai acontecer novamente?

A resposta é que a neve continua hoje, na noite desta sexta, e deve perdurar pelo fim de semana.

Segundo o Metsul o frio nesta sexta-feria será muito intenso nas regiões da Campanha, na fronteira com o Uruguai, nos Aparados, no Planalto e no Noroeste do Rio Grande do Sul.

As temperaturas devem cair bastante a partir do fim da tarde e do início da noite. A geada em si deve chegar entre 19h e 20h, em alguns municípios.

Já de acordo com o Climatempo, a previsão para este sábado (22) aponta chances de geada e gelo amplo com forte intensidade em quase todo o Sul do país. E fique alerta: também há a previsão de que possa haver o congelamento da água em canos nas casas.

E para quem está dizendo nas redes sociais que, apesar de não ter neve, Curitiba é onde está fazendo mesmo muito frio, há, sim, um fundo de verdade. Segundo o Climatempo, a cidade terá as menores temperaturas desta sexta entre as capitais. Veja abaixo

Confira a previsão desta sexta segundo o Climatempo:

PORTO ALEGRE

Máx: 13ºC

Mín: 5ºC

FLORIANÓPOLIS

Máx: 14ºC

Mín: 9ºC

CURITIBA

Máx: 11ºC

Mín: 4ºC