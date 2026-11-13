Mulheres são maioria no Brasil, mas comandam só 13% das prefeituras, diz IBGE

A presença feminina nas prefeituras brasileiras ainda está longe de refletir a composição da população. Em 2025, mulheres ocupavam a liderança de 749 dos 5.570 municípios pesquisados, o equivalente a 13,4% do total.

No ano base, os homens continuavam à frente de 86,6% das cidades, segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC 2025), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última quarta-feira, 11.

A pesquisa reúne informações sobre características pessoais, escolaridade e trajetória dos gestores municipais, além de dados sobre a estrutura das administrações públicas. Entre os destaques, estão as diferenças regionais na participação feminina e racial, o número de prefeitos reeleitos e a distribuição dos gestores por faixa etária.

O levantamento também mostra que os gestores municipais estão mais velhos. A idade média dos prefeitos chegou a 50,5 anos em 2025, a maior registrada desde 2001, quando a série histórica começou.

A maioria dos ocupantes do cargo se declarou branca e tinha ensino superior completo, indicando um perfil ainda concentrado entre homens brancos com formação universitária.

Mulheres ainda são minoria no comando das cidades

Apesar de serem a maioria da população, aproximadamente 51,5% de mulheres (104,5 milhões) sobre 48,5% de homens (98,5 milhões), a participação feminina no Executivo municipal permanece baixa. Em 2025, 749 mulheres ocupavam o cargo de prefeita, frente a 4.821 homens nas administrações municipais pesquisadas.

A desigualdade é ainda mais acentuada nas cidades com mais de 500 mil habitantes. Nesse grupo, apenas quatro dos 48 municípios do tipo tinham mulheres no comando, o equivalente a 8,3%. As cidades são Aracaju (SE), Campo Grande (MS), Contagem (MG) e Juiz de Fora (MG).

A presença feminina também varia entre as regiões. O Nordeste lidera, com 18,7% das prefeituras comandadas por mulheres, seguido pelo Norte, com 17,1%. No Sudeste, a proporção cai para 9,2%, a menor entre as regiões. No Sul, as mulheres ocupavam 9,9% dos cargos.

Entre os estados, Roraima registrou a maior proporção de prefeitas, com 26,7%, seguido por Rio Grande do Norte (25,1%) e Paraíba (23,8%). No outro extremo, o Espírito Santo tinha apenas 2,6% das cidades sob comando feminino, seguido por Acre (4,5%) e Rondônia (5,8%).

Prefeitos são majoritariamente brancos

O levantamento também identificou predominância de gestores brancos nas prefeituras brasileiras. Ao todo, 68,2% dos prefeitos se declararam brancos, enquanto 31,3% informaram ser pretos ou pardos. Indígenas e amarelos representavam, juntos, 0,5% dos gestores.

O perfil racial apresenta diferenças expressivas entre as regiões. No Sul, 93,5% dos prefeitos se declararam brancos; no Sudeste, o percentual foi de 77,5%. Já no Norte, pretos e pardos eram maioria, com 58,7% dos gestores, seguido pelo Nordeste, com 49,6%.

Entre as mulheres que ocupavam o cargo de prefeita, 234 eram negras de um total de 749 mulheres, cerca de um terço. A pesquisa também identificou nove prefeitos indígenas e 17 amarelos.

Poder e escolaridade

A formação universitária aparece como característica predominante entre os prefeitos. Em 2025, 3.422 gestores municipais tinham curso superior completo, mais da metade dos 5.570 que entraram na pesquisa. Entre eles, 23,5% possuíam especialização, mestrado ou doutorado.

A escolaridade das mulheres era superior à dos homens: 83% das prefeitas tinham pelo menos ensino superior completo, contra 58% dos prefeitos.

Entre os gestores com graduação, Direito era o curso mais frequente, com 733 prefeitos formados na área. Administração aparecia em seguida, com 573, depois Medicina (245), Engenharia (230), Pedagogia (181) e Ciências Contábeis (173).

A pesquisa também identificou gestores com escolaridade mais baixa. Ao todo, 200 prefeitos — 198 homens e duas mulheres — informaram ter como escolaridade máxima o ensino fundamental incompleto.

Idade média dos prefeitos chega ao maior nível da série

A idade média dos gestores municipais chegou a 50,5 anos em 2025, acima dos 50 anos registrados em 2021 e dos 48,7 anos de 2001. A Região Sul apresentou a maior média, de 52,3 anos, enquanto o Nordeste teve a menor, de 48,9 anos.

A faixa etária mais frequente entre os prefeitos era a dos 40 anos, que concentrava 32,9% dos gestores. Em seguida apareciam aqueles na casa dos 50 anos, com 28,3%. Ao todo, 93 prefeitos tinham menos de 30 anos, enquanto 278 tinham 70 anos ou mais.

O gestor mais jovem identificado pela pesquisa foi Juninho de Marinalva (MDB), com 21 anos e que governa Curral Novo do Piauí (PI). Na outra ponta, os prefeitos mais velhos tinham 88 anos e estavam à frente de Barro Duro (PI), o Coronel Elói (PSD), e de Carrancas (MG), Hely Andrade Alves (MDB).

Quase metade dos prefeitos foi reeleita

A pesquisa identificou 2.635 gestores reeleitos para o mandato em exercício em 2025, o equivalente a 47,3% do total de prefeitos. Desse grupo, 2.290 eram homens e 345 mulheres.

O número de gestores reconduzidos ao cargo foi o maior registrado desde 2001, quando começou a série histórica da MUNIC.

Municípios têm 7,8 milhões de trabalhadores na administração

Além do perfil dos prefeitos, a MUNIC 2025 contabilizou 7.857.805 pessoas ocupadas nas administrações públicas municipais, considerando os setores direto e indireto.

A administração direta concentrava 7.512.767 trabalhadores, ou 95,6% do total. O regime estatutário era o vínculo mais comum, representando 52,9% desse contingente. Já os trabalhadores sem vínculo permanente correspondiam a 27,7%, enquanto os ocupantes de cargos exclusivamente comissionados representavam 9,9%.

Na administração indireta, estavam 345.038 pessoas, equivalentes a 4,4% do total de trabalhadores municipais.