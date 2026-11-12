STF derruba a imunidade para crimes patrimoniais contra mulheres no ambiente familiar

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, derrubar a isenção de pena para crimes patrimoniais cometidos contra familiares em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O entendimento permite a responsabilização por condutas como furto e apropriação de dinheiro ou bens, mesmo quando o agressor tem vínculo familiar com a vítima.

Apesar do consenso sobre o tema, o julgamento foi suspenso por divergências a respeito de quando a decisão deve começar a produzir efeitos. Os ministros ainda vão definir se a mudança valerá apenas para fatos futuros ou se também alcançará casos anteriores e processos em andamento. A discussão será retomada na próxima semana.

Ministros acompanham voto de Toffoli

Na sessão, todos os ministros seguiram o relator, Dias Toffoli, que considerou incompatíveis com a Constituição de 1988 as regras do Código Penal que garantem essa imunidade em situações de violência contra a mulher.

Os dispositivos são conhecidos como escusas absolutórias, regras que dispensam de pena os autores de determinados crimes em razão do vínculo familiar com a vítima.

Para Toffoli, manter essa proteção aos agressores representaria “proteção insuficiente às vítimas” e contribuiria para perpetuar a violência de gênero. O ministro destacou que a Lei Maria da Penha reconhece expressamente a violência patrimonial como uma das formas de violência contra mulheres.

Ação questiona isenção de pena para familiares

A discussão chegou ao Supremo por meio de uma ação apresentada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) e pelo Partido Verde (PV).

Os autores argumentaram que a imunidade prevista no Código Penal impede a punição de agressores em situações como a apropriação indevida de dinheiro e bens de mulheres da própria família.

Segundo a ação, a isenção de pena nesses casos contraria os princípios constitucionais da dignidade humana e da igualdade entre homens e mulheres, assim como as garantias de proteção previstas na Lei Maria da Penha.