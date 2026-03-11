Brasil

Moraes vota para tornar Malafaia réu por ofensas ao comandante do Exército

Ministro do STF acolheu denúncia da PGR sobre declarações feitas em manifestação na Avenida Paulista em 2025

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 11 de março de 2026 às 07h39.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes votou para tornar o pastor Silas Malafaia réu por injúria e calúnia contra o comandante do Exército, Tomás Paiva.

A manifestação faz parte do julgamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) na Primeira Turma da Corte.

Após o voto de Moraes, Malafaia reagiu nas redes sociais e acusou o ministro de perseguição política. Em vídeo publicado na internet, o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo afirmou que a decisão representa uma tentativa de intimidação e fez críticas diretas ao magistrado.

“Eu não tenho medo de você, Alexandre de Moraes. A tua casa vai cair de vez. Está chegando a sua hora”, afirmou o pastor.

Denúncia cita discurso em manifestação em 2025

A denúncia apresentada pela PGR foi assinada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, e se baseia em declarações feitas por Malafaia durante uma manifestação realizada na Avenida Paulista, em abril de 2025.

Segundo a acusação, o pastor ofendeu a dignidade e atingiu o decoro de generais de quatro estrelas que integram o Alto Comando do Exército, incluindo o comandante da Força.

Durante o discurso, Malafaia questionou a atuação dos militares. “Cadê esses generais de quatro estrelas do Alto Comando do Exército? Cambada de frouxos, cambada de covardes”.

Para a PGR, as declarações tiveram o objetivo de “constranger e ofender publicamente” os integrantes da cúpula militar.

Defesa questiona competência do STF

Em sua reação ao voto de Moraes, Malafaia também criticou o procurador-geral da República e contestou o fato de o processo tramitar diretamente no STF.

Segundo o pastor, como ele não possui prerrogativa de foro, o caso deveria ser analisado pela primeira instância da Justiça.

Ele também questionou o argumento de que o processo estaria relacionado ao inquérito das fake news conduzido por Moraes no STF.

Além de Moraes, participam do julgamento os ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino, que integram a Primeira Turma do STF.

O prazo para os ministros registrarem os votos no sistema eletrônico termina no próximo dia 20. Caso a maioria aceite a denúncia da PGR, Malafaia passará a responder a uma ação penal no tribunal.

*Com o Globo

