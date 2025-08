Sem Bolsonaro, apoiadores se reúnem em ato na Avenida Paulista

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se concentraram na tarde deste domingo, 3, na Avenida Paulista, em São Paulo, para uma manifestação que também teve desdobramentos em outras cidades brasileiras. O protesto, com início às 14h em frente ao Museu de Arte de São Paulo (MASP), foi articulado pelo pastor Silas Malafaia.

O ex-presidente não pôde comparecer em razão das medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Atualmente, Bolsonaro cumpre monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica e enfrenta limitações em sua movimentação.

Esta manifestação é a primeira desde que Bolsonaro passou a ser submetido ao monitoramento eletrônico e às restrições de circulação, que incluem a proibição de viagens internacionais e limitações para sair durante períodos noturnos e fins de semana.

O ato contou com a presença de importantes figuras políticas, incluindo Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito de São Paulo, Valdemar Costa Neto, que preside nacionalmente o PL, além dos deputados federais Sóstenes Cavalcante (PL), Nikolas Ferreira (PL) e Tomé Abduch (Republicanos).

Uma ausência notável foi a do governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos), que, conforme comunicado oficial de sua equipe, estava realizando um procedimento médico hospitalar no mesmo dia.

Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, tentou se conectar ao evento por videoconferência, mas dificuldades técnicas impediram sua participação. Os presentes conseguiram ouvir apenas um breve agradecimento.

Principais reivindicações

Durante o protesto, foram exibidas faixas com críticas direcionadas ao STF e solicitações de anistia para os envolvidos nas manifestações do 8 de janeiro de 2023. As principais críticas se concentraram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e no ministro Alexandre de Moraes.

Chamou atenção também a presença de bandeiras demonstrando apoio a Donald Trump, ex-presidente americano que recentemente anunciou tarifas de 50% que afetam os produtos brasileiros.

Manifestação simultânea no Rio de Janeiro

Paralelamente ao ato em São Paulo, apoiadores de Bolsonaro também se reuniram na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. A manifestação carioca foi organizada pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, que discursou nesta tarde e chegou a colocar brevemente o pai no viva-voz do telefone para que falasse ao público.

O protesto no Rio seguiu a mesma linha reivindicatória, com pedidos de anistia para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro em Brasília, além de gritos de "fora Lula" e "fora Moraes".

Os manifestantes exibiram bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos, em referência ao apoio a Donald Trump. Entre as autoridades presentes no ato carioca estava o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), que fez uso da palavra no carro de som.