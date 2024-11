PF indicia Bolsonaro, Heleno, Braga Neto e mais 34 pessoas por tentativa de golpe de estado

A Polícia Federal indiciou nesta quinta-feira, 21, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno e o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, Braga Neto, e mais 34 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

Segundo a corporação, a investigação apurou a existência de uma organização criminosa que atuou de forma coordenada, em 2022, na tentativa de manutenção do então presidente da República no poder.

Em nota, a PF afirma que as investigações apontaram que os investigados se estruturaram por meio de divisão de tarefas, o que permitiu a individualização das condutas e a constatação da existência dos seguintes grupos:

a) Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral;

b) Núcleo Responsável por Incitar Militares à Aderirem ao Golpe de Estado;

c) Núcleo Jurídico;

d) Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas;

e) Núcleo de Inteligência Paralela;

f) Núcleo Operacional para Cumprimento de Medidas Coercitivas

A PF afirma que com a entrega do relatório, as investigações referentes às tentativas de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Mais informações em instantes.

Lista dos indiciados por tentativa de golpe de estado