Moraes afirma que defesas de Bolsonaro e outros réus podem acompanhar acareações no STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou na segunda-feira, 23, que as defesas de todos os réus do chamado núcleo crucial da trama golpista podem acompanhar as duas acareações marcadas para esta terça-feira, 24: entre o ex-ministro Walter Braga Netto e o tenente-coronel Mauro Cid e entre o ex-ministro Anderson Torres e o ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes.

Mais cedo na segunda-feira, as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira haviam solicitado autorização para acompanhar as acareações, após terem sido informadas que apenas as partes relacionadas teriam acesso.

As acareações irão ocorrer de forma presencial, na sala de audiências do STF, na manhã desta terça-feira.

Moraes, contudo, declarou em despacho que os demais réus podem participar, "pois a acareação é uma continuidade da instrução processual penal, tendo como finalidade esclarecer eventuais contradições decorrentes dos diversos depoimentos das testemunhas ou dos interrogatórios dos réus".

"Diante do exposto, todas as defesas dos co-réus, na presente ação penal, tem o direito de participar das acareações, inclusive dos réus Jair Messias Bolsonaro e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira", escreveu o ministro, em despacho na noite desta segunda.

As acareações foram solicitadas pelas defesas de Braga Netto e Anderson Torres, para solucionar possíveis contradições nos relatos de Mauro Cid e Freire Gomes.

O procedimento ocorre na ação penal que analisa uma possível tentativa de golpe de Estado. Além de Bolsonaro, Braga Netto, Anderson Torres, Paulo Sérgio e Mauro Cid, também são réus o ex-ministro Augusto Heleno, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ).