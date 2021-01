Ministério da Saúde diz que concluiu envio de vacina contra covid-19 para todo Brasil

O Ministério da Saúde informou que concluiu na manhã desta terça-feira operação logística de envio da vacina da Sinovac contra a Covid-19 para todo o Brasil, e que o imunizante já estava disponível nos 26 Estados e no Distrito Federal.

A entrega das vacinas foi iniciada na segunda-feira de manhã, após aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o uso emergencial das vacinas da Sinovac e da AstraZeneca, no domingo.

O governo federal chegou a anunciar que a vacinação seria iniciada em todo o país ainda na segunda-feira, mas problemas de logística atrasaram a entrega das vacinas para a maioria dos Estados.

Inicialmente, o governo federal pretendia que a vacinação fosse iniciada simultaneamente em todos os Estados às 10h de quarta-feira, mas governadores pressionaram pela antecipação, uma vez que as vacinas já estavam nas mãos do Ministério da Saúde e após São Paulo começar sua vacinação já no próprio domingo.

“Neste momento inicial, o Ministério da Saúde estima vacinar cerca de 3 milhões de pessoas, priorizando profissionais de saúde, idosos com mais de 60 anos e pessoas com deficiência vivendo em instituições de longa permanência e indígenas aldeados”, disse o ministério em nota.

No total, 6 milhões de doses do Instituto Butantan, produzidas pelo laboratório Sinovac, estão disponíveis para a vacinação, e o governo federal aguarda a importação de 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca da Índia, que está atrasada.