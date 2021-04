Ministério da Saúde anuncia antecipação de 2 milhões de doses da Covax

O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira a antecipação para maio da chegada de 2 milhões de doses de vacinas contra Covid-19 acertadas com o mecanismo Covax Facility, liderado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Em pronunciamento após reunião do comitê de combate à pandemia em Brasília, o secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz, disse também que, na quinta-feira, 1 milhão de doses de vacinas contra Covid-19 da Pfizer chegarão ao país, também uma antecipação do contrato firmado com a farmacêutica.

No mesmo pronunciamento, o ministro Marcelo Queiroga disse que espera para a próxima semana a retomada de entregas de doses da CoronaVac, vacina do laboratório chinês Sinovac que está sendo envasada no Brasil pelo Instituto Butantan. Segundo ele, com a retomada dessas entregas, será possível regularizar a aplicação da segunda dose da vacina em pessoas que já receberam a primeira.

Estados e municípios têm se queixado de não estarem recebendo vacinas suficientes para garantir a aplicação da segunda dose.