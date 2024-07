Milton Leite sinaliza que União pode apoiar outras candidaturas e critica coalizão de Nunes

O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União), afirmou que seu partido avalia desembarcar do governo Ricardo Nunes (MDB) e apoiar outra pré-candidatura.

Ele disse ao O Globo que “todas as opções estão na mesa”, que poderia vir apoiar Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB) e até Guilherme Boulos (PSOL) ou José Luiz Datena (PSDB), a quem se referiu como “uma boa candidatura”. Leite não especificou o motivo pelo qual se desentendeu com Nunes, mas disse que o prefeito “sabe das dores de cabeça dele”.

"Um governo de coalizão não pode ser governo de um só. Quando as outras opiniões não são respeitadas, não tem governo de coalizão", afirmou o vereador. "Reafirmo meu compromisso com o Ricardo Nunes, o União segue no governo Ricardo Nunes, mas o diálogo está aberto e todas as opções estão na mesa".

Nunes e Leite são aliados desde o início do mandato, mas houve um atrito entre os dois no mês passado referente à escolha do vice. Leite se colocava como opção para a posição e sugeriu outros nomes de seu partido para o cargo, mas ao fim foi o PL que indicou o coronel Mello Araújo como vice. O atrito parecia solucionado com um acordo em que o PL concordou em apoiar o União Brasil na presidência da Câmara Municipal em 2025. Agora, Leite cobra por mais espaço do União na gestão Nunes.

A convenção do União Brasil que vai definir suas candidaturas para prefeito e vereadores ocorrerá em 20 de julho. O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) ainda se coloca como pré-candidato à prefeitura e deve pleitear a posição dentro do partido. Além do União, Nunes espera contar com 11 partidos em sua base, todos da direita ou centro-direita.