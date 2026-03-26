Metrô revela nova linha 23-limão para ligar Tatuapé a Osasco; veja mapa

Metrô de São Paulo: nova linha 23 ainda não tem previsão para entrega (Márcia Alves/Metrô SP)
Redação Exame
Publicado em 26 de março de 2026 às 15h29.
O Metrô de São Paulo divulgou nesta semana uma nova linha em projeto, a 23-limão, que conectará Osasco, na Grande São Paulo, ao Tatuapé, na zona leste da cidade.
A linha foi citada em um mapa de planos de expansão da rede, que integra o Relatório Integrado 2025 do Metrô de São Paulo, divulgado nesta semana.
O mapa mostra as linhas em operação e as próximas a serem construídas. É a primeira vez que um mapa com a linha 23 é divulgado. Ela fará uma espécie de arco pela zona norte de São Paulo.
Pelo traçado, o ramal começaria em Cohab Raposo, onde haveria ligação com a futura linha 22-marrom. Depois, seguiria para Osasco, com conexão aos ramais 8-diamante e 9-esmeralda, já existentes.
Em seguida, o traçado segue para a zona norte de São Paulo, com paradas na Avenida Mutinga, São Domingos, Anastácio e Pirituba (conexão com linha 7-rubi). Depois, segue para a Freguesia do Ó, com conexão com a linha 6-laranja e continuaria pela zona norte, com paradas nas avenidas Inajar de Souza, Deputado Emílio Carlos, Engenheiro Caetano Álvares e pelo Mandaqui, em direção a Santana, onde se conectaria com a linha 1-azul.
Depois, o traçado segue até a região da Via Dutra, com conexão com a futura linha 19-celeste, na região da Vila Maria. Em seguida, o traçado terminaria no Tatuapé, onde há conexões com as linhas 3-vermelha, 11-coral e 12-safira.
O relatório não cita prazos para a construção da linha, que ainda está em fase de projeto. O mapa foi divulgado em baixa resolução, o que não permite identificar com precisão os nomes das estações.