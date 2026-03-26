Metrô revela nova linha 23-limão para ligar Tatuapé a Osasco; veja mapa

O Metrô de São Paulo divulgou nesta semana uma nova linha em projeto, a 23-limão, que conectará Osasco, na Grande São Paulo, ao Tatuapé, na zona leste da cidade.

A linha foi citada em um mapa de planos de expansão da rede, que integra o Relatório Integrado 2025 do Metrô de São Paulo, divulgado nesta semana.

O mapa mostra as linhas em operação e as próximas a serem construídas. É a primeira vez que um mapa com a linha 23 é divulgado. Ela fará uma espécie de arco pela zona norte de São Paulo.

Pelo traçado, o ramal começaria em Cohab Raposo, onde haveria ligação com a futura linha 22-marrom. Depois, seguiria para Osasco, com conexão aos ramais 8-diamante e 9-esmeralda, já existentes.

Linha 23-Limão: traçado foi divulgado em relatório do Metrô de São Paulo (Reprodução)

Em seguida, o traçado segue para a zona norte de São Paulo, com paradas na Avenida Mutinga, São Domingos, Anastácio e Pirituba (conexão com linha 7-rubi). Depois, segue para a Freguesia do Ó, com conexão com a linha 6-laranja e continuaria pela zona norte, com paradas nas avenidas Inajar de Souza, Deputado Emílio Carlos, Engenheiro Caetano Álvares e pelo Mandaqui, em direção a Santana, onde se conectaria com a linha 1-azul.

Depois, o traçado segue até a região da Via Dutra, com conexão com a futura linha 19-celeste, na região da Vila Maria. Em seguida, o traçado terminaria no Tatuapé, onde há conexões com as linhas 3-vermelha, 11-coral e 12-safira.

O relatório não cita prazos para a construção da linha, que ainda está em fase de projeto. O mapa foi divulgado em baixa resolução, o que não permite identificar com precisão os nomes das estações.

Outras linhas previstas do metrô de São Paulo

16-Violeta: Jardins - Cidade Tiradentes

19-Celeste: Anhangabaú-Bosque Maia (Guarulhos)

20-Rosa - Santa Marina - Santo André

22-Marrom: Sumaré - Cotia

Expansões previstas de linhas do Metrô