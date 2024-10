Melo x Rosário: quem está na frente a 9 dias da eleição para prefeito de Porto Alegre no 2º turno

O atual prefeito de Porto Alegre e candidato à reeleição, Sebastião Melo (MDB), lidera a disputa neste segundo turno pela prefeitura de Porto Alegre, de acordo com as duas pesquisas eleitorais divulgadas entre esta segunda-feira, 14, e sexta-feira, 18.

Melo tem 61,5% das intenções de voto no estudo da Futura Inteligência, encomendado pela empresa 100% Cidades. E soma 56,8% no Paraná Pesquisas. Enquanto a deputada federal Maria do Rosário (PT), que concorre contra o emedebista, aparece com 28% a 33% das intenções de voto nos institutos.

Essas foram as primeiras pesquisas divulgadas após o resultado do primeiro turno, no dia 6 de outubro, em que o nenhum dos candidatos ao cargo obteve mais da metade dos votos válidos.

Com 100% das seções totalizadas, Melo conquistou 345.420 votos (49,72% do total dos votos válidos) e Maria do Rosário recebeu 182.553 votos (26,28%).

Abaixo você confere um resumo das pesquisas da semana, com quem está na frente. Os resultados não podem ser comparados, uma vez que cada instituto ou empresa de pesquisa adota uma metodologia própria, o que leva a variações nos resultados.

Os estudos também devem ser vistos como um "termômetro" que mede a temperatura das intenções de voto ou como "fotografias do momento", já que o cenário político-eleitoral sempre pode mudar entre a aplicação de uma pesquisa e o dia da votação.

Futura/100% Cidades em Porto Alegre

Quem está na frente no segundo turno na pesquisa Futura/100% Cidades:

O atual prefeito e candidato à reeleição lidera a disputa pela prefeitura de Porto Alegre com 61,5% das intenções de voto.

A deputada federal do PT aparece com 28,8%. Os votos branco, nulos e em ninguém somam 5,5% e os que não sabem, não responderam e estão indecisos são 4,3%.

Pesquisa Futura segundo turno em Porto Alegre

Sebastião Melo (MDB): 61,5%

61,5% Maria do Rosário (PT): 28,8%

28,8% Ninguém / Branco / Nulo: 5,5%

5,5% NS / NR / Indeciso: 4,3%

(*) Por causa de arredondamentos, o cenário soma 100,1%, e não 100%.

Pesquisa espontânea em Porto Alegre

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Melo tem 56,8% das intenções de voto e Maria do Rosário, 25,7%. O total dos que não sabem, não respondeu e os indecisos sobe para 11,8%.

Sebastião Melo : 56,8%

: 56,8% Maria do Rosário : 25,7%

: 25,7% Ninguém / Branco / Nulo : 5,4%

: 5,4% Outros : 0,2%

: 0,2% NS / NR / Indeciso: 11,8%

(*) Por causa de arredondamentos, o cenário soma 99,9%, e não 100%.

A pesquisa Futura/100% Cidades foi registrada no TSE como RS-04193/2024 e ouviu 800 pessoas entre os dias 10 a 11 de outubro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%

Paraná Pesquisas em Porto Alegre

Quem está na frente no segundo turno no Paraná Pesquisas:

Sebastião Melo lidera a disputa com 56,8% das intenções de voto no levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça, 15. Maria do Rosário marca 33,6%.

Os votos branco, nulos e em nenhum somam 5,9% e os que não sabem ou não responderam são 3,6%.

Pesquisa segundo turno em Porto Alegre

Sebastião Melo (MDB): 56,8%

56,8% Maria do Rosário (PT): 33,6%

33,6% Nenhum/ Branco/ Nulo: 5,9%

5,9% Não sabe/ Não respondeu: 3,6%

(*) Por causa de arredondamentos, o cenário soma 99,9%, e não 100%.

Pesquisa espontânea em Porto Alegre

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Melo tem 45,9% das intenções de voto e Maria do Rosário, 26,2%. O total dos que não sabem ou não responderam sobe para 21,2%.

Sebastião Melo: 45,9%

45,9% Maria do Rosário: 26,2%

26,2% Não sabe/ Não respondeu: 21,2%

21,2% Ninguém/ Branco/ Nulo: 6,1%

6,1% Outros nomes citados: 0,5%

(*) Por causa de arredondamentos, o cenário soma 99,9%, e não 100%.

A pesquisa foi registrada no TSE como RS-03163/2024 e entrevistou pessoalmente 740 pessoas entre os dias 11 e 14 de outubro. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.