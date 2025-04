Massa de ar frio derruba temperaturas e bate recordes no Brasil

A passagem de uma massa de ar frio pelo Centro-Sul do Brasil causou queda de temperatura e registro de chuvas em capitais do país durante o fim de semana. A frente fria deve se intensificar a partir de amanhã em cidades como São Paulo, segundo o Climatempo.

Os estados do Sul foram os mais impactados, mas regiões do Centro-Oeste e Sudeste também registraram queda acentuada. O Climatempo aponta que é a primeira massa de ar frio de origem polar com padrão de outono a atingir o Brasil em 2025.

Houve formação de geada em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Na fronteira gaúcha com o Uruguai e na serra catarinense, as temperaturas ficaram iguais ou abaixo de 5°C. Em regiões mais elevadas, a temperatura caiu abaixo de 0°C.

Em Urupema (SC), a mínima atingiu -0,2°C, segundo dados da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina). Este é o primeiro registro negativo de temperatura no Brasil em 2025, configurando o recorde de frio no país até agora.

Em São Paulo, a capital registrou ontem, 5, a menor temperatura do ano, superando o recorde anterior de 16,2°C registrado em 11 de janeiro. A previsão mínima até terça-feira é de 14°C.

Capitais do Sul e Sudeste também registram mínimas históricas

Em Curitiba, a mínima chegou a 12,4°C neste sábado, abaixo dos 12,8°C marcados em 13 de janeiro. Florianópolis registrou 16°C, superando os 16,6°C anteriores. Em Porto Alegre, os termômetros marcaram 12,5°C — 1,5°C abaixo do recorde anterior.

Parte do Rio de Janeiro foi atingida por chuvas classificadas como "excepcionais". A região serrana, que inclui Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, deve manter o alerta para altos volumes de chuva pelo menos até amanhã.

A Prefeitura de Petrópolis decretou, na noite de sábado, situação de emergência devido às fortes chuvas que atingem a cidade desde a última sexta-feira. Em 24 horas, a cidade registrou mais de 300 mm de chuva na região do São Sebastião, além de 296,81 mm no Independência, 295,81 mm no Alto da Serra e 248,2 mm no Chácara da Flora, segundo os pluviômetros do Cemaden Nacional.

Foram mais de 90 chamados relacionados a deslizamentos, quedas de árvores, rolamento de blocos, problemas em vias, queda de postes, alagamentos, entre outros incidentes.

A chuva excepcional, prevista até domingo e provocada por uma frente fria, já causou alagamentos e transtornos em várias áreas do estado. No sábado, os danos se espalharam pela capital, pela região metropolitana, pela Região Serrana e também pela Costa Verde, afetando severamente essas localidades.