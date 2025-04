Após fim de semana mais frio do ano, temperatura volta a subir em SP nesta segunda

As temperaturas começam a subir gradativamente na cidade de São Paulo a partir desta segunda-feira, 7, após o registro do recorde de frio do ano de 2025 no último fim de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros devem atingir máxima de 25°C nesta segunda e 28°C na terça-feira, 8 . Apesar da elevação, a cidade ainda terá madrugadas frias, típicas do outono, com mínimas abaixo dos 15°C.

Durante a madrugada de sábado, 5, os termômetros marcaram 14,7°C em Interlagos, na zona sul, e 15,8°C no Mirante de Santana, na zona norte, valores mais baixos do ano até agora. A mínima anterior em 2025 havia sido de 16,2°C. A terceira semana de outono trouxe a primeira frente fria do ano para a capital paulista.

Para esta segunda-feira, o Inmet prevê início de dia com frio e muita nebulosidade. A mínima pode chegar a 13°C, sugerindo a possibilidade de novo recorde. Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens e a temperatura sobe, embora o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) da Prefeitura de São Paulo indique o retorno da nebulosidade no fim da tarde, sem previsão de chuva.

Na terça-feira, o cenário se repete: amanhecer frio, aquecimento durante o dia e aumento da nebulosidade devido à chegada da brisa marítima, também sem expectativa de precipitação. A tendência, segundo o Inmet, é que essas condições se mantenham até quinta-feira, 10.

Litoral e interior terão temperaturas mais amenas e sem chuvas fortes

No litoral paulista, as temperaturas também sobem, mas de maneira mais amena. Em Santos, na Baixada Santista, a mínima será de 15°C e a máxima de 27°C nesta segunda-feira, com possibilidade de chuvas isoladas pela manhã e sol entre nuvens no decorrer do dia. Na terça, a máxima deve chegar a 28°C.

No interior do estado, o calor se intensifica. Em Ribeirão Preto, o sol aparece encoberto por muitas nuvens, e as temperaturas variam entre 16°C e 30°C na segunda-feira, e entre 19°C e 31°C na terça-feira, conforme dados do Inmet. A previsão de chuva é apenas para quarta-feira, 9.

Em Campinas e Sorocaba, o tempo segue firme, com sol entre nuvens e temperaturas de 15°C a 27°C nesta segunda. Na terça, Campinas pode registrar até 31°C e Sorocaba, 29°C, sem previsão de chuva.