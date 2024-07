Caso Marielle: Moraes nega pedido de liberdade e mantém irmãos Brazão e Rivaldo na prisão

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou os pedidos de liberdade e manteve as prisões preventivas do deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), seu irmão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Domingos Brazão, e pelo ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa. Todos eles estão presos acusados de participação no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2013.

O ministro do STF também negou o pedido de Domingos Brazão de transferência para uma prisão especial ou sala de Estado-Maior (dependências militares). A decisão é desta quarta-feira.