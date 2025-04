Mais de 70 deputados da base de Lula assinam urgência para anistia do 8 de janeiro

Mais de 70 deputados de partidos aliados ao governo Lula (PT) assinaram um requerimento de urgência para a votação da proposta de anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. A medida foi uma iniciativa para acelerar a tramitação da anistia, que tem gerado controvérsias entre diferentes segmentos do cenário político brasileiro.

Os parlamentares, principalmente das siglas que formam a base de apoio ao governo, defendem que a anistia ajudaria a pacificar o ambiente político e social do país, após os tumultuosos atos de 8 de janeiro, quando manifestantes invadiram as sedes dos Três Poderes em Brasília. A proposta de anistia tem gerado debates acirrados, com apoio dentro do Congresso, mas também resistência entre opositores e especialistas jurídicos.

Posicionamento da base de Lula

Em uma mobilização interna, os deputados argumentaram que a concessão da anistia seria uma medida de reconciliação. Eles também destacaram a importância de a Câmara dos Deputados e o Senado decidirem rapidamente sobre a questão, dado o impacto das manifestações sobre o clima político atual.

“Estamos buscando uma solução que ajude o país a seguir em frente e garantir a estabilidade democrática”, afirmou um dos parlamentares envolvidos na articulação.

Implicações políticas e jurídicas

Contudo, a proposta de anistia tem sido alvo de controvérsias jurídicas. O governo de Lula (PT) já se posicionou sobre o tema, afirmando que o processo precisa ser conduzido dentro dos limites legais e que as decisões do Congresso deverão respeitar os princípios constitucionais.

A anistia, se aprovada, pode alterar o curso das investigações e processos contra os envolvidos nos atos do 8 de janeiro, mas também pode representar uma tentativa de acirrar ainda mais a polarização política no país.