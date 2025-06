Lula lidera contra Tarcísio e Eduardo, mas é superado por Bolsonaro e Michelle, diz pesquisa Gerp

A pesquisa do instituto Gerp divulgada nesta terça-feira, 3, mostra que, se as eleições de 2026 fossem hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminaria o primeiro turno à frente do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), mas ficaria atrás do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL).

Essa é a quinta rodada do instituto que simula diversos cenários para as eleições presidenciais do próximo ano, que ocorrerão em outubro de 2026. Além dos nomes citados, a pesquisa testa também Ciro Gomes (PDT), Ratinho Jr (PSD), Pablo Marçal (PRTB), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil).

Bolsonaro e Marçal, vale destacar, estão inelegíveis e não poderão disputar a próxima eleição. Apesar disso, o Gerp optou por incluí-los no levantamento.

Nos quatro cenários em que é testado, Lula tem desempenho parecido em intenção de voto, mas é superado dependendo do adversário. Contra Jair Bolsonaro, aparece com 24%, enquanto o ex-presidente registra 42%. Lula vence Tarcísio de Freitas, com 24% contra 18%, e Eduardo Bolsonaro, com 26% a 17%. Já contra Michelle Bolsonaro, Lula fica atrás, com 23% contra 28%.

Os demais candidatos, como Ciro Gomes, Ratinho Jr, Pablo Marçal, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, variam entre 2% e 11%. O índice de indecisos e eleitores que não escolhem candidato fica entre 5% e 9%.

Nos cenários com Fernando Haddad, o ministro da Fazenda tem intenções de voto entre 13% e 14% e perde para todos os adversários diretos. Contra Michelle Bolsonaro, Haddad tem 13% e a ex-primeira dama aparece com 29%. Entre Tarcísio de Freitas e Haddad, o governador supera o ministro da Fazenda, com 19% contra 13%. Na disputa contra Eduardo Bolsonaro, Haddad marca 13%, enquanto o deputado federal registra 17%. Já no confronto direto com Jair Bolsonaro, Haddad tem 14%, contra 35% do ex-presidente.

A pesquisa mostra um desempenho melhor de Lula em relação ao Haddad, além de que quando Bolsonaro é testado, ele concentra a maioria das intenções de votos, desidratando candidatos como Ratinho Jr, Pablo Marçal e Ronaldo Caiado.

Cenários das eleições 2026 com Lula, Bolsonaro, Tarcísio, Michelle, Eduardo e Haddad

Cenário 1

Bolsonaro: 42%

Lula: 24%

Ciro Gomes: 6%

Ratinho Jr: 4%

Pablo Marçal: 3%

Ronaldo Caiado: 2%

Romeu Zema: 2%

Nenhum deles: 9%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Cenário 2

Lula: 24%

Tarcísio de Freitas: 18%

Pablo Marçal: 9%

Ciro Gomes: 9%

Ratinho Jr: 7%

Ronaldo Caiado: 5%

Romeu Zema: 3%

Nenhum deles: 17%

Não sabe/Não respondeu: 8%

Cenário 3

Michelle Bolsonaro: 28%

Lula: 23%

Ciro Gomes: 8%

Ratinho Jr: 7%

Romeu Zema: 6%

Ronaldo Caiado: 4%

Pablo Marçal: 4%

Nenhum deles: 13%

Não sabe/Não respondeu: 6%

Cenário 4

Lula: 26%

Eduardo Bolsonaro: 17%

Ciro Gomes: 11%

Ratinho Jr: 8%

Pablo Marçal: 8%

Romeu Zema: 7%

Ronaldo Caiado: 5%

Nenhum deles: 14%

Não sabe/Não respondeu: 5%

Cenário 5

Bolsonaro: 35%

Fernando Haddad: 14%

Ciro Gomes: 12%

Ratinho Jr: 7%

Pablo Marçal: 4%

Romeu Zema: 3%

Ronaldo Caiado: 3%

Nenhum deles: 15%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Cenário 6

Tarcísio de Freitas: 19%

Fernando Haddad: 13%

Ciro Gomes: 12%

Pablo Marçal: 11%

Ratinho Jr: 10%

Romeu Zema: 5%

Ronaldo Caiado: 4%

Nenhum deles: 19%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Cenário 7

Michelle Bolsonaro: 29%

Fernando Haddad: 13%

Ciro Gomes: 11%

Ratinho Jr: 8%

Romeu Zema: 5%

Pablo Marçal: 5%

Ronaldo Caiado: 5%

Nenhum deles: 16%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Cenário 8

Eduardo Bolsonaro: 17%

Fernando Haddad: 13%

Ciro Gomes: 13%

Ratinho Jr: 10%

Pablo Marçal: 10%

Romeu Zema: 8%

Ronaldo Caiado: 5%

Nenhum deles: 18%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Rejeição