Reprovação de Lula volta a subir e fica em 61% após fraude no INSS, diz pesquisa Gerp

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 30% dos brasileiros e reprovado por 61%, segundo a pesquisa Gerp divulgada nesta terça-feira, 3. Cerca de 9% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Em comparação com a pesquisa de abril, a aprovação teve uma queda de três pontos percentuais e a desaprovação subiu quatro p.p. A avaliação negativa de Lula voltou ao pior patamar da série histórica do levantamento, que começou em janeiro deste ano.

Essa é a primeira pesquisa do instituto após a fraude do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No fim de abril, a Polícia Federal deflagrou uma operação que revelou um esquema de desvios de descontos associativos não autorizados por segurados do INSS. As entidades cobraram de aposentados e pensionistas R$ 6,3 bilhões.

O governo corre para operacionalizar a devolução de valores de beneficiários afetados. Um sistema para questionamento dos descontos foi disponibilizado no dia 14 de abril. O planejamento da gestão petista é anunciar um cronograma de devoluções até o fim deste mês.

Lula em baixa no Nordeste e entre as mulheres

Lula tem melhor avaliação no Nordeste, com 41%, e no Norte, com 43%. Apesar disso, o Nordeste registra reprovação de 45%, região onde o PT e Lula historicamente obtém seus melhores resultados eleitorais. Nas outras regiões, a desaprovação supera 60%, chegando a 65% no Sudeste, 75% no Sul e 74% no Centro-Oeste.

A gestão petista tem maior percentual de aprovação entre as mulheres, com 31%, mas em ambos os grupos a reprovação é acima de 50%, sendo 64% entre os homens e 58% entre as mulheres.

A maior desaprovação é registrada entre os jovens de 16 a 17 anos, com 82%. Em nenhuma faixa etária a aprovação supera a desaprovação, que se mantém acima dos 50% em todos os grupos analisados.

Na análise por renda, a aprovação é maior entre quem recebe até 1 salário mínimo, com 36%, enquanto a desaprovação é de 50%. Entre as faixas de renda de 2 a 5 salários mínimos e de 5 a 10 salários mínimos, a desaprovação é ainda mais expressiva, chegando a 71% e 67%, respectivamente, com aprovação de 21% e 30%. Nas faixas mais altas, acima de 20 salários mínimos, a aprovação também sobe para 39%, com desaprovação de 48%.

O levantamento foi realizado entre os dias 28 e 31 de maio de 2025, com 2.000 eleitores. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um grau de confiança de 95,55%.